Следком назвал две главные версии исчезновения семьи Усольцевых

Следователи рассматривают две главные версии причин исчезновения семьи Усольцевых: несчастный случай и криминал. Об этом сообщила помощник руководителя СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, ее процитировала газета «Аргументы и факты» .

«Приоритетная версия — это несчастный случай, и также рассматривается криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения», — отметила Дядечкина.

Она добавила, что сейчас следствие проводит процессуальные действия, не связанные с полевыми выходами.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали осенью 2025 года. Они отправились в однодневный поход к скале Буратинка в тайге и не вернулись. Поиски так и не дали результатов.

Опытный турист Алексей Кулеш отметил, что из-за особенностей рельефа останки или вещи пропавших людей там очень сложно заметить. Также обсуждают возможность намеренного бегства супругов за границу.