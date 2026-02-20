В тайге светились точки. В деле Усольцевых появился шокирующий поворот

Во время масштабных поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края дроны с тепловизорами фиксировали подозрительные светящиеся точки. Об этом рассказала волонтер Светлана Торгашина в интервью NGS24 .

Поиски семьи Усольцевых девушка назвала «показательным». Торгашина признала, что в первые две недели в штабе царила неразбериха: ведомства работали разрозненно, что привело к ошибкам в распределении задач.

В результате волонтеры долгое время не получали точного распределения по квадратам. Тем не менее, операция началась по современной тактике — ближайшие участники осмотрели при помощи беспилотников.

Дроны транслировали голосовое обращение с просьбой Усольцевым подать знак. Торгашина пояснила, что слышимость в тайге великолепная, поисковики могли бы услышать даже стук палкой по дереву за несколько километров.

Некоторые беспилотники были оснащены тепловизором. Они засекли несколько сигналов среди леса.

«Тепловизор засек светящиеся точки, мы их отметили на карте. С утра вышли на задачу. Все проверили. Результат вы знаете», — добавила волонтер.

Пока поиски Усольцевых приостановили. Собеседница NGS24.ru допустила, что они возобновятся уже в самом конце весны.

Семья Усольцевых пропала в тайге осенью 2025 года. Их искали сотни человек. Региональный главк Следственного комитета допускал, что Усольцевы могли увидеть медведя, испугаться, потерять ориентир и заблудиться.