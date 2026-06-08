Сегодня 04:30 Пропавший телефон поймал сигнал. Почему поиски Усольцевых возобновили всего на несколько дней 0 0 0 Фото: Dmitry Chasovitin / www.globallookpress.com Происшествия

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Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок прошлого года: оставленная на подъезде к дороге машина, сигнал работающего мобильного телефона и растворившаяся в бескрайних лесах красноярской тайги пара с маленькой дочкой. С наступлением тепла поисковая группа из криминалистов, спасателей и волонтеров снова отправилась в лес, чтобы найти ответ на вопрос: что произошло с Усольцевыми?

Возвращение в Кутурчин

О возобновлении поисков пропавшей в тайге семьи сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. В ведомстве напомнили, что 28 сентября 2025 года супруги с маленькой дочерью отправились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении горы Буратинка. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, после чего сын пропавшей женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не найдя никаких следов, мероприятия по розыску пропавших туристов приостановили в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Для установления местонахождения семьи областной главк СК организовал новую поисковую миссию, для которой привлекли спасателей, сотрудников силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора, участников поисковых отрядов «Лиза Алерт» и волонтеров. Общая численность группы составила 80 человек. Для осмотра тайги участники получили транспорт повышенной проходимости, а для исследования больших участков они используют беспилотные летательные аппараты.

Основной причиной исчезновения семьи следователи считают несчастный случай во время похода, также не исключен криминальный характер пропажи.

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Сын пропавшей Ирины Усольцевой заявил, что ничего не знал о начале новой поисковой операции его родных. Он подчеркнул, что ищет возможность принять в ней участие. «Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — заявил молодой человек в комментарии РИА «Новости». Но сделать у него это вряд ли получится. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи закроют зону поиска от посторонних. Какие именно меры предпримут силовики неизвестно, ведь кроме желающих помочь искать Усольцевых, Кутурчин и окружающую его тайгу заполнили туристы.

Место притяжения путешественников

Пропажа семьи Усольцевых не напугала туристов, а напротив привлекла в Кутурчин. Приезжающие в поселок с удовольствием уходят в тайгу. При этом они отмечают, что несмотря на тропы, проходимость в дикой природе оставляет желать лучшего.

Фото: Dmitry Chasovitin / www.globallookpress.com

Турист из Красноярска Андрей в комментарии aif.ru допустил, что Усольцевы ушли с тропы в сторону реки, так как на дальнем участке проход зарос мхом и давно не просматривается. Он подчеркнул, что сам ощутил это на себе. «На спуске сбились с тропы, навигатор завис и метров 300 шли прямо через курумник. Отклонился вправо, в восточном направлении, тропа во мху плохо просматривается, по наитию выбрал левее, пробились через бурелом», — рассказал Андрей. Он добавил, что с удивлением узнал, что наверху горы Буратинка появилась мобильная связь, которой раньше не было.

Звонок на тот свет?

Усольцевых искали по сигналу мобильного телефона главы семьи — Сергея. Его жена Ирина оставила свой гаджет в машине по неизвестной причине. Представитель регионального главка СК Юлия Арбузова подчеркивала, что в последний раз телефон Усольцева ловил сеть недалеко от горы Алат в Партизанском районе Красноярского края. Это в семи километрах от Кутурчина. Это была последняя зацепка для поисков и последний раз, когда аппарат выходил на связь. «После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны не активны», — заявила Арбузова в комментарии aif.ru.

Фото: Egmont Strigl/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com

Проводивший собственное расследование пропажи Усольцевых исследователь Валентин Дегтерев заявил, что ради интереса набрал номер Сергея и очень удивился, когда услышал гудки.

«Трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — заявил он. Дегтерев подчеркнул, что этот номер телефона Усольцевых фигурирует в государственных контрактах, а также остался в базе оператора на его имени, поэтому о передаче номера другому владельцу речи не идет. Исследователь добавил, что провел еще один тест и написал несколько смс-сообщений, которые отправились, а значит номер не только работает, но еще и оплачен. «Либо Усольцев жив, либо сим-карта находится у тех, кто с ним расправился», — допустил Дегтерев. Между тем, новая поисковая миссия постепенно завершает свою работу. В областном главке СК заявили, что если никаких новых результатов не появится до 9 июня, то кампанию временно приостановят.