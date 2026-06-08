Пропавший телефон поймал сигнал. Почему поиски Усольцевых возобновили всего на несколько дней
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок прошлого года: оставленная на подъезде к дороге машина, сигнал работающего мобильного телефона и растворившаяся в бескрайних лесах красноярской тайги пара с маленькой дочкой. С наступлением тепла поисковая группа из криминалистов, спасателей и волонтеров снова отправилась в лес, чтобы найти ответ на вопрос: что произошло с Усольцевыми?
Возвращение в Кутурчин
О возобновлении поисков пропавшей в тайге семьи сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. В ведомстве напомнили, что 28 сентября 2025 года супруги с маленькой дочерью отправились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении горы Буратинка.
В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, после чего сын пропавшей женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы. Не найдя никаких следов, мероприятия по розыску пропавших туристов приостановили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Для установления местонахождения семьи областной главк СК организовал новую поисковую миссию, для которой привлекли спасателей, сотрудников силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора, участников поисковых отрядов «Лиза Алерт» и волонтеров. Общая численность группы составила 80 человек.
Для осмотра тайги участники получили транспорт повышенной проходимости, а для исследования больших участков они используют беспилотные летательные аппараты.
Основной причиной исчезновения семьи следователи считают несчастный случай во время похода, также не исключен криминальный характер пропажи.
Сын пропавшей Ирины Усольцевой заявил, что ничего не знал о начале новой поисковой операции его родных. Он подчеркнул, что ищет возможность принять в ней участие.
«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — заявил молодой человек в комментарии РИА «Новости».
Но сделать у него это вряд ли получится. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи закроют зону поиска от посторонних. Какие именно меры предпримут силовики неизвестно, ведь кроме желающих помочь искать Усольцевых, Кутурчин и окружающую его тайгу заполнили туристы.
Место притяжения путешественников
Пропажа семьи Усольцевых не напугала туристов, а напротив привлекла в Кутурчин. Приезжающие в поселок с удовольствием уходят в тайгу. При этом они отмечают, что несмотря на тропы, проходимость в дикой природе оставляет желать лучшего.
Турист из Красноярска Андрей в комментарии aif.ru допустил, что Усольцевы ушли с тропы в сторону реки, так как на дальнем участке проход зарос мхом и давно не просматривается. Он подчеркнул, что сам ощутил это на себе.
«На спуске сбились с тропы, навигатор завис и метров 300 шли прямо через курумник. Отклонился вправо, в восточном направлении, тропа во мху плохо просматривается, по наитию выбрал левее, пробились через бурелом», — рассказал Андрей.
Он добавил, что с удивлением узнал, что наверху горы Буратинка появилась мобильная связь, которой раньше не было.
Звонок на тот свет?
Усольцевых искали по сигналу мобильного телефона главы семьи — Сергея. Его жена Ирина оставила свой гаджет в машине по неизвестной причине.
Представитель регионального главка СК Юлия Арбузова подчеркивала, что в последний раз телефон Усольцева ловил сеть недалеко от горы Алат в Партизанском районе Красноярского края. Это в семи километрах от Кутурчина. Это была последняя зацепка для поисков и последний раз, когда аппарат выходил на связь.
«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны не активны», — заявила Арбузова в комментарии aif.ru.
Проводивший собственное расследование пропажи Усольцевых исследователь Валентин Дегтерев заявил, что ради интереса набрал номер Сергея и очень удивился, когда услышал гудки.
«Трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — заявил он.
Дегтерев подчеркнул, что этот номер телефона Усольцевых фигурирует в государственных контрактах, а также остался в базе оператора на его имени, поэтому о передаче номера другому владельцу речи не идет.
Исследователь добавил, что провел еще один тест и написал несколько смс-сообщений, которые отправились, а значит номер не только работает, но еще и оплачен.
«Либо Усольцев жив, либо сим-карта находится у тех, кто с ним расправился», — допустил Дегтерев.
Между тем, новая поисковая миссия постепенно завершает свою работу. В областном главке СК заявили, что если никаких новых результатов не появится до 9 июня, то кампанию временно приостановят.