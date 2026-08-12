«Туда уехать могли». Сын пропавшей в тайге Усольцевой дал новую зацепку

Семья Усольцевых могла бы находиться в США, если бы версия о побеге за границу оказалась правдой. Там живут бывшая жена и сын Сергея Усольцева. Об этом сообщил ТАСС его пасынок Даниил Баталов.

Он уверен, что отчим, мать и младшая сестра живы. По мнению Баталова, они уехали за границу. Усольцевы могли бы укрыться у бывшей жены и сына главы семейства в Калифорнии.

«Туда уехать могли. <…> Других родственников или друзей за границей у них я не знаю», — сказал он.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой исчезли в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Следствие рассматривало разные версии, в том числе встречу с диким зверем и нелегальный отъезд в другую страну.