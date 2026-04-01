«Пока тела не увижу». Сын Усольцевых удивил признанием

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов собрался продолжить поиски пропавшей в тайге матери и ее мужа. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Усольцевы исчезли в лесу полгода назад. По закону, Баталов имеет право обратиться в суд, чтобы признать их погибшими. Однако делать этого он не намерен.

«Буду продолжать поиски. Пока сам тела не увижу, не поверю», — объяснил свою позицию мужчина.

Семья Ирины Усольцевой пропала в труднодоступном районе Красноярского края осенью прошлого года. В полицию об их исчезновении заявил именно Баталов.

Масштабные поисково-спасательные операции с привлечением вертолетов и волонтеров не дали результатов: не было найдено ни вещей, ни следов стоянки. Недалеко от горы нашли машину, внутри — детское кресло и женская одежда.

Позднее некоторые специалисты предположили, что Усольцевы могли уехать в Таиланд.