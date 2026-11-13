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    Выставка «Бархатный путь» в Москве покажет 175 лет истории дороги двух столиц

    предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    В Музее транспорта Москвы проходит выставка «Бархатный путь». Экспонаты расскажут о прошлом и будущем железной дороги между двумя столицами.

    предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    Посетители смогут узнать о развитии ж/д сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом за последние 175 лет. Исторические артефакты, масштабные макеты и мультимедийные инсталляции демонстрируют, как менялись скорость и комфорт путешествий.

    Выставка «Бархатный путь» стала первой временной экспозицией Музея транспорта Москвы. Ее название отсылает к профессиональному понятию «бархатный путь» — бесстыковому железнодорожному полотну. Образ становится метафорой непрерывного движения к большей скорости, мобильности и комфорту.

    «Это первая временная экспозиция в новом музейном комплексе на Новорязанской улице, который в сентябре открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Для нас важно не только сохранять транспортное наследие, но и рассказывать о технологиях, которые делают поездки еще быстрее и комфортнее. Поэтому на выставке также представлен проект будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет два города», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    В составе экспозиции — исторические артефакты: станционная колонка, колокол со станции Чудово, фонарь для освещения перронов, открытки начала прошлого века. Архивные изображения станций дополняют рассказ о городах, через которые проходил маршрут? — Тверь, Чудово, Любань, Бологое.

    По словам директора Музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, расстояние между столицами остается неизменным, однако время, за которое его можно преодолеть, меняется.

    «В начале XVIII века дорога занимала несколько суток. С момента появления первой железной дороги в 1851 году оно сократилось до 22 часов, сегодня составляет около четырех часов, а совсем скоро будет занимать чуть больше двух. Но стремление сократить время в пути никогда не было самоцелью. Оно являлось лишь инструментом, необходимым, чтобы уменьшить расстояние между людьми и городами, а главное — возможностями и идеями», — добавила она.

    Выставка также рассказывает о поездах, которые ездили в разные годы, — от «Красной стрелы» до «Сапсана». С помощью макетов и мультимедийного контента посетители смогут увидеть эволюцию вагонов и формирование нового представления о комфорте в дороге.

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