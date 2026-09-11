11 сентября 2026 13:48 Брак с олигархом, война за сына и 30 лет одиночества. Главные скандалы Лады Дэнс Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Сегодня, 11 сентября, Ладе Дэнс исполняется 60 лет. Секс-символ 90-х, исполнительница хитов и звезда «Бальзаковского возраста» пережила не только творческие взлеты и падения, но и несколько личных драм. Почему первый супруг считает артистку предательницей, второй выкрал сына, а сама знаменитость зареклась выходить замуж — в материале 360.ru.

Путь к славе. «Девочка-ночь» Лада Волкова — именно так звучит настоящее имя звезды — выросла в Калининграде в семье инженера и переводчицы, но с самого детства было ясно, что девочка создана для сцены. Музыкальная школа, выступления в юношеской группе в качестве клавишницы, потом работа певицей в ресторане и учеба на эстрадно-джазовом отделении стали этапами на пути к заветной мечте. В 1988 году на фестивале в Юрмале Лада познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой, вместе с которыми создала коллектив «Женсовет», принесший участницам первую известность. С песнями на остросоциальные темы ансамбль звучал в телепередаче «Прожектор перестройки», однако закрепить популярность не удалось, и вскоре группа распалась. Но Дэнс не опустила руки, даже оставшись без работы в 90-е. Она сумела устроиться в команду Филиппа Киркорова в качестве бэк-вокалистки. К тому же ей позволяли исполнить три сольные песни за концерт.

Фото: РИА «Новости»

Поворотным моментом для Лады стало знакомство с композитором Леонидом Величковским. Он поверил в девушку, написал для нее хит «Девочка-ночь», после которого ее карьера стала набирать обороты. И завоевал сердце Дэнс. Любовь и скандальный разрыв Несмотря на то что артистка влюбилась в Величковского почти мгновенно, он долгое время не обращал на нее никакого внимания, даже не задумываясь о том, что творческий союз может перерасти в личный.

Меня это задевало. Я, значит, к нему со всем теплом и нежностью, а он меня игнорирует? Ведь у меня к нему почти сразу возникли чувства. А вот он разглядел меня позже. Словом, через какое-то время мы стали жить вместе. Лада Дэнс

Семейная идиллия длилась пять лет. По словам знаменитости, все стало меняться, когда проект Леонида «Технология» обрел бешеную популярность. Мужчину начали окружать настойчивые фанатки, отказать которым, по словам Лады, он мог не всегда. Однако сам Величковский винил в крушении союза саму Дэнс, которая на одной из вечеринок познакомилась с олигархом Павлом Свирским.

Когда Лада уходила от меня к Свирскому, она приставила мне палец ко лбу и сказала: «Ты кто? Да ты никто!» Мне это запомнилось на всю жизнь. Леонид Величковский

Фото: РИА «Новости»

От идиллии к войне за ребенка Сам олигарх на момент знакомства с возлюбленной был женат, но настоял, чтобы Лада рассталась с Леонидом. Обещал тоже уйти от супруги и слово сдержал: спустя некоторое время действительно развелся и сделал Дэнс предложение руки и сердца. У новоиспеченной пары родились сын Илья и дочь Лиза. Казалось бы, желанный хеппи-энд. Но и эти отношения разрушились, причем с крупным скандалом. По словам Дэнс, Павел не выдержал испытания финансовым кризисом. Когда грянул дефолт и мужчина оказался должен банкам крупные суммы, утешение он стал искать на дне бутылки и в обществе других женщин. «Человек не появляется, гулянки, измены, скандалы — это кошмар… Я очень долго работала с психологами, потому что моя психика была разрушена окончательно. Полностью потерла себя как личность, как женщина и как певица», — признавалась позже знаменитость в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Последней каплей в чаше терпения Лады стало то, что муж не появился на третьем дне рождении их общего сына. Для певицы это стало ударом.

Я напилась, врать не буду. И пошла со своим другом, моим хорошим товарищем, в караоке поплакаться. Прихожу — там с другом сидит. И все… Он потом просто собрал вещи и уехал. Может быть, повод искал.

Развод обернулся настоящей войной. Павел делал все, чтобы причинить боль вчерашней возлюбленной: он подкупил няню и выкрал сына из дома, хотя дочь забирать не стал.

Фото: РИА «Новости»

Узнав о произошедшем, Лада впала в отчаяние. Ей не оставалось ничего иного, кроме как молить влиятельного экс-супруга о пощаде. Свирский же требовал, чтобы Дэнс отказалась от материнских прав, но певица не стала подписывать документы и продолжила бороться за наследника. В итоге олигарх отступил, и дети остались с матерью. Травмы, авария и годы одиночества После тяжелейшего развода на Ладу обрушились новые испытания. Во время катания на лыжах она сломала ногу, из-за чего потеряла желанную роль в мюзикле «Чикаго». Восстановление было длительным: Дэнс рассказывала, что одна конечность у нее была тоньше второй почти вдвое. В августе 2023 года поклонникам вновь пришлось переживать за артистку: она пострадала в серьезном ДТП в Подмосковье, возвращаясь на такси после выступления на корпоративе. Вернуться в строй удалось только после реабилитации.

Фото: РИА «Новости»

Что касается личной жизни Лады Дэнс, то звезда поставила на ней крест сразу же после разбирательств со Свирским. Уже около 30 лет она официально одна: если романы и случались, Лада предпочитала оставить их тайными.

Эта рана не затянется. Он отбил у меня все желание выходить замуж.