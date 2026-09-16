Умерла актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова

Актриса Наталья Данилова, которая снималась в ленте «Место встречи изменить нельзя», скончалась в Петербурге после тяжелой болезни. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на театр Комиссаржевской , где служила артистка.

Наталье Даниловой было 70 лет. Последней ее ролью стала Ида в постановке «С тобой и без тебя». По словам представителей театра Комиссаржевской, работы актрисы отличались «благородной красотой, интеллектом и отличной школой педагога Кацмана».

«Она была невероятно требовательна к себе, стараясь во что бы то ни стало держать заданную во время учебы художественную планку и уважение к профессии», — подчеркнули в театре.

Артистка появилась на экране, когда ей было 13 лет — в фильме «Завтра, третьего апреля…». Режиссер Георгий Товстоногов пригласил Наталью Данилову в БДТ сразу после дипломного спектакля. Именно там она проработала с 1997 по 1992 год.