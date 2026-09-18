Долина пошутила, что согласна занять место Пугачевой

Певица Лариса Долина иронично согласилась занять место Аллы Пугачевой и стать новой примадонной российской эстрады. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Артистка ответила на вопрос о том, готова ли принять звание примадонны российской эстрады. Она напомнила, что Пугачева уехала из страны, поэтому этот неофициальный титул освободился.

«Надо дождаться, пока мне кто-нибудь это предложит или что? Ну хорошо: примадонна — значит, примадонна», — заявила Долина.

Ранее концерт исполнительницы хита «Погода в доме» отменили в Петербурге. Мероприятие планировали провести в Большом концертном зале «Октябрьский». Директор Долиной Сергей Пудовкин уточнил, что певица выступит с концертом, но в другую дату. Место, в котором пройдет мероприятие, пока неизвестно. За отмененный концерт в БКЗ всем зрителям вернут деньги.