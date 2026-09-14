Приехавшая в Екатеринбург Наталия Орейро рассказала, о чем скучала

Уругвайская певица Наталия Орейро выступила на открытии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и призналась в любви российским березам. Об этом сообщил ТАСС .

«Это мой не первый раз здесь, в Екатеринбурге, были здесь в туре — прекрасный город, всегда меня хорошо принимает. Я очень скучала по березам», — сказала она со сцены.

Концерт прошел в МВЦ «Екатеринбург-экспо». Орейро исполнила хит Cambio Dolor. Кроме нее хедлайнерами церемонии стали k-pop-группа W24, африканская певица певица Lizwi, российские музыканты The Hatters и Татьяна Куртукова.

На сцену также вышел звезда турдизи актер Халит Эргенч, известный ролью султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Он представил Ближний Восток.

Ранее Орейро сыграла роль в российском семейном фильме «Письмо Деду Морозу». Съемки проходили весной 2024 года.