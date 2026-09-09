Особняк Николаса Кейджа в Малибу едва не ушел под землю

Большой провал образовался у особняка американского актера Николаса Кейджа в Малибу, стоимость которого оценивается в 10,5 миллиона долларов. Обрушившаяся подъездная дорога ведет к гаражу дома, сообщило издание Page Six.

Провал появился утром 8 сентября на частной дороге Sea Level Drive. Асфальт и бетон перед гаражом разрушились, а вместе с ними в яму упали строительный биотуалет, фрагменты ограждения и другие предметы. Размер ямы составил около 81 квадратного метра.

Местные власти связали обрушение с береговой эрозией. После происшествия специалисты также зафиксировали утечку газа. Участок дороги перекрыли, а доступ к пяти расположенным поблизости домам временно ограничили до завершения проверки безопасности.

Особняк Кейджа занимает около 366 квадратных метров, его построили в 1994 году. Четырехэтажное здание находится непосредственно у океана и имеет панорамные окна, несколько террас, внутренний двор и гараж на две машины с подъемником. На крыше оборудована площадка с видом на Тихий океан.

В мае три глубокие дыры возникли в Арзамасе. Причиной стал размыв грунта из-за подземных течений.