Жасмин проведет благотворительный концерт в Дагестане

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) 15 сентября проведет в Дагестане благотворительный концерт. Об этом она сообщила в телеграм-канале .

Концерт «Девчонка из Дербента» пройдет в крепости Нарын-Кала. Зрители смогут посетить его бесплатно.

RT уточнил, что исполнительница также посетит новоселье жителей региона.

Квартиры в первую очередь получат многодетные семьи, одинокие матери, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Жилье построили на средства, которые выделили певица и ее муж Илан Шор.

Семья артистки направила 500 миллионов рублей на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от масштабного наводнения, и восстановление социальной инфраструктуры. Жасмин также приобрела квартиры для нескольких семей, оплатила аренду временного жилья, ремонт и купила автомобиль для пенсионера из Мамедкалы.