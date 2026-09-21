Певица Ирина Салтыкова продала квартиру в Москве, где снимали «Брата-2»

Советская и российская певица Ирина Салтыкова продала квартиру в центре Москвы, где снимали фильм «Брат-2» с Сергеем Бодровым, вышедший в 2000 году. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Журналисты отметили, что артистка решила навсегда перебраться в дом на Рублевке и распрощаться со столичной недвижимостью. Сначала она продала квартиру на Пречистенке, где проходили съемки «Брата-2». Это жилье площадью 114 «квадратов» Салтыкова приобрела еще в 1997 году. Сделка состоялась в июне, а стоимость квартиры оценили в 110 миллионов рублей.

В августе исполнительница избавилась от двухкомнатной квартиры площадью 72 квадратных метра в жилом комплексе «Астра» в Можайском районе. Ее стоимость оценили в 40 миллионов рублей. Новый хозяин уже сдает квартиру, ежемесячная плата — 150 тысяч рублей.

Салтыкова обосновалась в особняке на Рублевке. Площадь ее владений — почти 440 квадратных метров с участком в 12 соток.

Ранее переехавший в ФРГ режиссер Кирилл Серебренников продал последнюю квартиру в России.