Агрономы рекомендовали сеять сидераты в пустые грядки для сохранения структуры почвы к следующему сезону

Осенью, после сбора урожая, пустые грядки нуждаются в подготовке к следующему сезону. Об этом сообщил автор канала «На даче у деда Егора», его слова привел сайт «7 Дней.Ru» .

Как отметил эксперт, именно в сентябре и октябре, пока почва сохраняет тепло, а осенние дожди постепенно уходят на глубину, создаются идеальные условия для восстановления структуры земли. Если позаботиться о почве осенью, весной она порадует рыхлостью, высокой питательностью и мягкостью.

Перекапывать грядки рекомендуется на глубину около 20–25 сантиметров, не разбивая крупные земляные комья: так пласты земли лучше задерживают снег, а сильные морозы уничтожают скрывающихся в глубине личинок вредителей. Если грунт слишком плотный и задерживает воду, проводят раскисление доломитовой мукой — от 300 до 600 граммов на квадратный метр в зависимости от уровня кислотности. Доломитовую муку не вносят одновременно с азотными удобрениями или органикой.

Вместо свежего навоза землю подкармливают зрелым компостом или хорошо перепревшим перегноем из расчета 5–7 килограммов на квадратный метр под перекопку. Из минеральных составов осенью делают упор на фосфор и калий, а азотные подкормки откладывают до весны.

После обработки почву полезно заселить благотворной микрофлорой с помощью биопрепаратов с полезными бактериями и грибами, например на основе триходермы. Дополнительно вносят древесную золу — 200–300 граммов на квадратный метр.

Оставлять грядки на зиму «голыми» не рекомендуется: ветры иссушают верхний слой, а осадки вымывают полезные минералы. Для сохранения структуры почвы нужны сидераты — горчицу, фацелию, овес или горох, а альтернативой им становится мульчирование соломой, скошенной травой или сухой листвой.