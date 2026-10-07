07 октября 2026 08:30 Осень без граблей? Садовод объяснил, какую листву нельзя убирать Садовод Олейник: опавшую листву можно превратить в удобрение Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Осеннюю листву легко принять за мусор — и тем самым лишить сад бесплатной защиты от холода и будущего удобрения. Но оставлять на участке все листья подряд тоже не стоит. Как отличить полезный опад от опасного и превратить его бесценный ресурс — разбирался 360.ru.

Не мусор, а запасы на зиму. Что дадут саду опавшие листья Осенью сад будто сам просит навести порядок: собрать листья, сложить в мешки, освободить землю. Но спешить с уборкой стоит далеко не всегда. Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник рассказала 360.ru, что здоровый опад способен защитить корни от перепадов температуры, удержать влагу и со временем обогатить почву.

Листья, которые находятся на даче, не стоит выбрасывать или куда-то сгребать. Ими можно мульчировать приствольные круги кустарников и плодовых деревьев, цветы. В общем, все, что растет в саду Татьяна Олейник Председатель РООО «Союз садоводов России» Республики Крым.

Мульча особенно пригодится в период, когда погода скачет от плюса к минусу. Она прикроет почву и поможет ей дольше сохранять влагу. Это важно и после осеннего полива: вода должна добраться до корней, прежде чем землю прихватит морозом. Но функция опавших листьев не ограничивается одним укрытием: они станут отличным сырьем для будущего удобрения. Постепенно опад разложится, а из него образуется органическое вещество, которое улучшит структуру и плодородие почвы. «Листва, когда перепревает, образует гумус, а это натуральное экологическое удобрение. Почва становится дышащей», — сказала садовод.

Фото: РИА «Новости»

Невидимые садовники. Кто поможет избавиться от листьев в огороде Разложению опавших листьев помогают микроорганизмы и грибы. Они перерабатывают растительные остатки, и со временем почва становится более рыхлой. В такой земле к корням растений будет лучше поступать воздух. Олейник напомнила и о животных, для которых листва служит осенним логовом, где нередко находится пропитание. Например, ежи могут питаться личинками и слизнями, которые обычно наносят урон саду. Но в листьях скрываются не только полезные обитатели: под ними могут зимовать и вредители.

Фото: РИА «Новости»

Сначала осмотр. Как использовать листья для мульчирования Главное правило, по словам Олейник, — использовать только здоровые листья. Если вы заметили на них признаки болезни или вредителей, такой опад нельзя оставлять под растениями. Иначе проблема может распространиться по саду. «Если видите на дереве, кустарнике, цветах пораженные листья, то это могут быть бактериальные инфекции, паразиты, личинки вредителей, парша или гниль. Такие листья нужно собрать и уничтожить, не оставляя их в саду», — сказала садовод. Зараженную листву Олейник рекомендовала сжигать, но только с соблюдением правил пожарной безопасности. Для этого нужно выбрать безопасное место подальше от дома, использовать металлическую емкость и держать рядом шланг с водой. Огонь нельзя оставлять без присмотра.

Фото: РИА «Новости»

Не завалить газон. Как правильно утеплить растения опавшей листвой Но даже здоровая листва может навредить, если ее слишком много. Особенно осторожно стоит обращаться с ней на газоне: под толстым слоем трава может выпреть, а весной на лужайке появятся желтые пятна. «На газоне толстый слой листвы может навредить: трава будет выпревать. Здесь нужен баланс. Примерно пять сантиметров — этого достаточно», — сказала Олейник. Для приствольных кругов деревьев и кустарников допустим более толстый слой — около 10 сантиметров. Цветы можно сначала прикрыть тонким геотекстилем, а сверху уложить листву. Такое укрытие поможет защитить растения от перепадов температуры.

Фото: РИА «Новости»

Мельче — быстрее. Как приготовить удобрение из опавших листьев Чтобы листья быстрее разлагались, их можно измельчить. Олейник также предложила добавлять опад в компост, однако слишком сильно утрамбовывать его нельзя. «Если листья будут мельче, то быстрее пойдет процесс образования гумуса. Можно измельчить их и добавить в компостную яму. Только не нужно сильно прессовать: важна воздухопроницаемость», — сказала собеседница 360.ru. Так осенняя уборка перестанет быть гонкой за каждой упавшей веточкой. Главное в осеннем саду — не убрать все подчистую, а разобраться, какая листва поможет растениям, а какая принесет им вред.