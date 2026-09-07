Ветеран из Можайска вырастила тыквы весом до 45 килограммов

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Соколова из Можайска вырастила на своем огороде тыквы весом до 45 килограммов. Несмотря на возраст, 95-летняя женщина продолжает работать в теплице и делится секретами урожая.

Александра Дмитриевна Соколова — бывшая несовершеннолетняя узница фашистской Германии, ветеран войны и труда. В апреле этого года она отметила 95-летие. Женщина содержит в образцовом порядке свой огород, любит работать в теплице. Огурцы, помидоры и болгарский перец ежегодно радуют ее щедрым урожаем. В этом году особенно порадовали тыквы ярко-оранжевого и лимонного цвета, выросшие до крупных размеров.

«Никаких минеральных удобрений я никогда не использую. Семена из года в год заготавливаю сама. При посадке закладываю в лунку горсть перепревшего компоста, несколько раз за лето подкармливаю растения травяным настоем, преимущественно из крапивы», — поделилась секретами Александра Соколова.

Теперь овощами она будет угощать родных и знакомых. Самые крупные тыквы раздает — самой их уже не поднять.