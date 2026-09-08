Агроном Викулов объяснил, как защитить сад и огород от первых заморозков

Уже на этой неделе синоптики пообещали жителям Подмосковья первые заморозки: температура впервые в этом сезоне опустится ниже нуля. Как защитить от низких температур культуры на своем огороде и в саду, 360.ru рассказал агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Нужно заранее обрезать побеги до зрелой ткани: таким образом растения лучше перезимуют, нежели с растущими побегами. Если какие-то культуры вдруг зацвели, то в этом нет ничего страшного. Ведь впереди не весна, а зима. Цветы тоже можно смело обрезать», — отметил эксперт.

Все плоды, даже сморщенные и нетоварного вида, следует убрать: так культуры не заболеют в следующем сезоне. Деревья стоит обработать от вредителей простейшим фунгицидом. Это может быть мочевинный раствор, железный купорос или препараты меди. В этом случае уменьшается риск болезней в следующем сезоне.

Растения, которые требуют укрытия, нужно готовить к зиме только после устойчивых ночных заморозков. В Московской области этот период наступает примерно во второй половине октября и ближе к началу ноября.

Если укрыть их раньше, то в случае бабьего лета или потепления образуется гниль, а весной растение обязательно заболеет. Перед укрытием растения нужно обработать и отрезать.

Какие растения не боятся первых морозов, а какие от этого могут погибнуть, читайте в нашей статье.