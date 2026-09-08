Сегодня 06:45 Природное золото огорода: чем полезны бархатцы и как их выращивать Садовод Туманов: бархатцы могут стать неплохим сидератом на огороде Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Бархатцы часто называют природным золотом огорода. Этот цветок считается одним из самых неприхотливых, из-за чего его часто выращивают не только на садовых участках, но и в парках, скверах и вдоль дорожек. Какую пользу для почвы несет эта культура, как использовать бархатцы в качестве удобрения, как их выращивать и где сажать, выяснил 360.ru.

Польза бархатцев для огорода Про бархатцы действительно ходит много легенд, и не все из них можно назвать правдой, однако пользу этих цветков умалять нельзя, рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. «Там, где растут бархатцы, действительно меньше вредителей. Конечно, от колорадского жука они не избавят, как многие рассказывают, но других паразитов становится меньше. Например, настоем бархатцев отпугивают тлю», — отметил эксперт. Кроме того, цветки несут эстетическую функцию, так как они цветут почти все лето. Обычно их высаживают готовой цветущей рассадой, которую продают во всех садовых центрах. Более того, это один из самых популярных видов цветочной рассады, которая распродается практически всегда и до самой осени. «Многие любят запах бархатцев. Он необычный, не цветочный, а скорее медово-травянистый, и его сложно спутать с чем-то еще. По этой причине они популярны в ароматных букетах и сухих травяных сборах. Также они красиво смотрятся в высушенном виде», — отметил Туманов.

Фото: Медиасток.рф

Эксперт назвал бархатцы идеальными цветками для людей, которые не любят возиться с уходом за цветами. «Чаще всего за ними нет никакого ухода. Если я высаживаю бархатцы, никогда за ними не ухаживаю», — пояснил Туманов. Бархатцы как удобрение Как правило, бархатцы используют в качестве так называемых сидератов. Помимо этих цветков, для этого выращивают быстрорастущие зеленые культуры, такие как белая горчица.

Интересно Сидераты — это растения, которые выращивают и затем запахивают в землю для улучшения ее качества и питания. Их также называют «зелеными удобрениями».

«Бархатцы — это все-таки больше декоративные цветы, а не сидераты. Но если их уложить в почву после того, как они отцветут, то польза будет не меньше, чем от горчицы. Это послужит даже некоторому оздоровлению почвы», — объяснил садовод. Уход за бархатцами Туманов повторил: бархатцы не требуют особенного ухода. Будет достаточно поливать цветы, когда почва высохнет, и не трогать их, если идут дожди. Если пару-тройку раз дать им комплексное удобрение, они будут благодарны, подытожил эксперт.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Ошибки в уходе за бархатцами Ошибиться в уходе за цветками сложно, однако можно разочароваться, если купить не тот сорт, который хотелось. Так, существуют высокие и карликовые растения, а также стелющиеся по земле. «По этой причине, если покупаете семена, лучше поинтересоваться, что это за сорт и какой он высоты. С цветущими культурами проще: уже видно, как выглядит цветок и какого он размера», — отметил Туманов. Чтобы цветки не атаковали паразиты типа слизней или улиток, следует создавать правильные фитосанитарные условия на садовом участке. «Чем больше будет сырости, тени, мусора, где днем прячутся слизни, тем больше этой заразы будет на огороде. Поэтому нужно почаще окашивать», — посоветовал садовод. Кроме того, со слизнями борются ежедневно: их собирают вручную по вечерам и ночам или делают для них специальные ловушки, в том числе с препаратами против этих моллюсков.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com