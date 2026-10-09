Короткий тренч стал самым заметным изменением в осеннем гардеробе. Об этом сообщил «Петербург 2» в материале о сезонных обновлениях.

Укороченный тренч перетягивает на себя акцент, оставляя классическую длинную модель в качестве базовой. Модель до бедра открывает джинсы, обувь и сумку, меняя привычные пропорции образа. По мнению стилистов, если классический вариант уже есть в шкафу, логичнее приобрести короткую версию, которая дает больше свободы для работы с силуэтом.

В повседневной жизни укороченный тренч поддерживает расслабленное настроение, а для выхода подойдет четкая комбинация со спортивными деталями. Среди доступных вариантов — ZARA Cropped Double-Breasted Trench Jacket за $80, Tommy Hilfiger Belted Crop Trench Coat за $133 и Good American Cropped Trench Jacket за $188. В люксовом сегменте выделяются FRAME Short Trench Jacket за $498 и Burberry Cropped Trench за $2050.