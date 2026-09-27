«Мойка78» назвала главные тренды в выборе пальто на осень-2026

Макси-длина, приталенный силуэт и шоколадный оттенок вошли в число ключевых трендов верхней одежды на осень 2026 года. Подборку актуальных фасонов представила «Мойка78» .

По данным издания, в новом сезоне популярны прямые пальто в пол, визуально вытягивающие фигуру, а также укороченные полупальто с акцентными плечами, подходящие для активного ритма жизни. Наряду с ними актуальность вернули классические приталенные модели с поясом, создающие силуэт «песочные часы».

Главным цветом осени назван глубокий шоколадный оттенок, потеснивший базовый черный. Еще одним заметным решением стали пальто сложных тонов розового — от пыльной розы и пудры до персикового нюда, которые рекомендуется сочетать со строгими шерстяными брюками, денимом или кожей.