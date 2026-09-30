Ura.ru: диван нужно выбирать не только по цвету, но и по конструкции, удобству и обивке

При покупке мягкой мебели недостаточно ориентироваться на внешний вид: диван приобретают на годы, поэтому важны конструкция, удобство и обивка. Об этом пишет Ura.ru .

Перед покупкой дивана нужно замерить не только место установки, но и ширину всех дверных проемов, лестниц и лифтов. Важно проверить габариты мебели в собранном и разобранном виде, а также размеры подлокотников. Красивый цвет не гарантирует удобства, поэтому стоит посидеть на диване, оценив высоту, глубину и жесткость наполнителя. Для ежедневного сна нужно проверить плавность раскладки механизма и размеры спального места.

Выбор обивки зависит от нагрузки: для гостиной подойдет велюр, для дома с детьми — флок, для ежедневного использования — шенилл, а для кухни или столовой — практичная экокожа.