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    «Москва 24»: россияне осенью выбирают яркий декор для обновления дома

    Почти половина россиян планирует обновить интерьер осенью, а 63% участников опроса выбирают яркие акценты. Наиболее востребованы посуда, текстиль и декор насыщенных цветов с принтами, сообщает Москва 24.

    Каждый сезон интерьер обновляют 12% опрошенных, еще 17% интересуются осенними коллекциями. Для 15% покупателей новая вещь нужна прежде всего взамен старой. Спокойную гамму необычными предметами разбавляют 24% респондентов, а 16% предпочитают насыщенные цвета в целом.

    С января по август спрос на яркие тарелки с принтами вырос на 15% к тому же периоду 2025 года. Кружки, чашки и блюдца стали покупать на 18% чаще, бокалы и фужеры — на 12%, салатники и миски — на 9%.

    Продажи ярких ваз увеличились в 2,5 раза, пледов с рисунками — в 3,4 раза. Покупатели выбирают цветочные и фруктовые мотивы, необычные чашки, вазы с лимонами, свечи с вишнями и подушки в форме ромашек.

    Также растет интерес к плетеным корзинам, глиняной посуде, деревянным блюдам и предметам с русскими узорами или надписями на кириллице.

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