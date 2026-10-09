Парижские показы задали тренд на яркую обувь весной-летом 2027 года

На Неделе моды в Париже представили коллекции обуви на сезон весна-лето 2027 года. Главными акцентами стали золото, яркие оттенки, цветы и выразительная фактура, пишет «Петербург2» .

Самыми заметными моделями обуви стали ботинки Saint Laurent от Корадо де Биасе, а также пары от Dior и Chanel. Среди актуальных трендов выделяются цветочные мотивы с вышивкой и объемными деталями у Loewe, Dior и Valentino. Особое внимание дизайнеров привлекли сверкающие модели, которые превратились в самостоятельное украшение образа. Ботинки Saint Laurent после юбилейного показа Энтони Ваккарелло быстро стали одной из самых обсуждаемых пар в сети.

Тем, кому позолота кажется чрезмерной, дизайнеры предложили игру с фактурой: T-образные модели Dior, двухцветные лодочки Chanel с акцентным каблуком и туфли Dries Van Noten с разноцветными камнями. В палитре сезона заметны травянисто-зеленый, солнечно-желтый и фуксия. Яркая обувь уместна и в расслабленном комплекте, и в нарядном образе, если поддержать ее цветом в одежде.