Авторизацию через «Госуслуги» для аренды электросамокатов введут в Подмосковье

В Подмосковье клиентов сервисов проката средств индивидуальной мобильности обяжут проходить авторизацию через «Госуслуги». С 17 августа нововведение начало работать в тестовом формате, а первым функцию запустил «Яндекс Go».

До 30 сентября аналогичный механизм верификации внедрят остальные кикшеринговые компании. Новый подход станет частью единой системы контроля за работой электросамокатов и электровелосипедов на территории Подмосковья.

«Уже сейчас такая верификация доступна всем желающим и занимает всего пару минут. В приложении нужно зайти в сервис „Самокаты“ и выбрать раздел „Подтвердите аккаунт через „Госуслуги“. В сервисе уже работает несколько механизмов проверки возраста», — рассказала представитель Яндекс Go Татьяна Джамбербаева.

Министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин отметил, что нововведение поможет отслеживать соблюдение правил использования сервисов. Инструмент поможет фиксировать возраст пользователя и при необходимости ограничивать доступ к аренде.

«Это шаг к прозрачной и защищенной цифровой инфраструктуре, которой можно доверять», — сказал министр.