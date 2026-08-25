В Общероссийском объединении пассажиров усомнились в том, что профессиональные водители будут использовать самокаты

По мнению специалистов, только около 15% горожан готовы пересесть на самокаты или общественный транспорт, при условии что он будет новым и удобным. Как отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с ИА НСН , водители такси и другие профессионалы не будут использовать самокаты, так как это скажется на их доходах.

Кроме того, самокаты подходят только для коротких поездок.

Отмечается, что пассажиропоток общественного транспорта вырос на 5–15%, но ожидать дальнейшего значительного прироста в ближайшее время не стоит.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сообщила, что в Москве активно штрафуют курьеров и пользователей электросамокатов с помощью камер, но в регионах такая практика пока не работает.