Автоэксперт Хайцеэр оценил идею обязать курьеров получать права
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил приравнять электровелосипеды курьеров к мопедам. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с ИА НСН уточнил, что реализация идеи потребует изменения технического регламента.
«Нужно определить, что является средством индивидуальной мобильности, а что — транспортным средством», — отметил он.
Эксперт подчеркнул необходимость сертификации устройств, определения их мощности и введения номерных знаков. Хайцеэр признал высокую вероятность того, что курьеры просто сменят транспорт.
«Есть вероятность, что курьеры в таком случае пересядут на электросамокаты, но это не так удобно и практично для них. На электровелосипеде они больше могут увезти товаров», — добавил собеседник агентства.
При этом он выразил сомнение, что большинство работников сможет получить российские водительские права из-за необходимости прохождения медкомиссий и регистрации.