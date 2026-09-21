Автоэксперт Хайцеэр оценил идею обязать курьеров получать права

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил приравнять электровелосипеды курьеров к мопедам. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с ИА НСН уточнил, что реализация идеи потребует изменения технического регламента.

«Нужно определить, что является средством индивидуальной мобильности, а что — транспортным средством», — отметил он.

Эксперт подчеркнул необходимость сертификации устройств, определения их мощности и введения номерных знаков. Хайцеэр признал высокую вероятность того, что курьеры просто сменят транспорт.

«Есть вероятность, что курьеры в таком случае пересядут на электросамокаты, но это не так удобно и практично для них. На электровелосипеде они больше могут увезти товаров», — добавил собеседник агентства.

При этом он выразил сомнение, что большинство работников сможет получить российские водительские права из-за необходимости прохождения медкомиссий и регистрации.