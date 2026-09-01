Сегодня 22:19 Новый ГОСТ для электросамокатов. Что изменится для владельцев СИМ Директор АОМ Эрдман: IoT-модуль для самоката может стоить как сам электросамокат Эксклюзив

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Новые требования к электросамокатам, моноколесам и другим средствам индивидуальной мобильности в перспективе могут стать обязательными. Для кикшеринга серьезных перемен это не принесет, а владельцам частных СИМ, возможно, придется устанавливать дополнительное и довольно дорогое оборудование. Что изменит новый стандарт и с какими сложностями может столкнуться рынок, — разбирался 360.ru.

Что изменится для электросамокатов Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ 35391-2026, устанавливающий технические требования и методы испытаний электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как писал «Коммерсант», документ начнет действовать с 1 октября 2027 года и заменит российский стандарт, принятый в 2022-м. Среди предусмотренных требований — ограничение максимальной скорости на уровне 25 километров в час, автоматическое замедление в так называемых медленных зонах, наличие фар, задних фонарей и звукового сигнала. Кроме того, предусматривается использование IoT-модулей для взаимодействия СИМ с системой мониторинга. В России такой платформой должна стать ЭРА-ГЛОНАСС. Главное отличие нового ГОСТа от действующего заключается в его межгосударственном статусе: требования рассчитаны на применение во всех странах ЕАЭС. При этом сам стандарт пока остается добровольным. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с 360.ru допустила, что со временем ситуация может измениться. «Та риторика, которую я в целом наблюдаю в отношении этого ГОСТа со стороны комитета, который его разрабатывал, со стороны Минпромторга, — все-таки, скорее всего, все идет к тому, что он действительно станет обязательным спустя какое-то время», — сказала она. Для придания требованиям обязательного характера потребуется внести изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», отмечал «Коммерсант».

Фото: РИА «Новости»

Частным владельцам может потребоваться новое оборудование По словам Эрдман, для прокатных электросамокатов переход на новый стандарт вряд ли станет серьезной проблемой. Большинство из них уже соответствует требованиям по скорости, мощности, тормозам и световому оборудованию. Кроме того, операторы используют геоинформационные системы, позволяющие устанавливать зоны ограничения скорости. Гораздо больше вопросов возникает с частными СИМ. Одной из главных проблем эксперт назвала установку IoT-модулей, позволяющих устройству взаимодействовать с внешней системой. «Их сейчас нет практически ни на одном частном СИМ. И тут, с одной стороны, рынок должен будет оснащать — либо производитель, либо дистрибьютор — новые СИМ этими модулями, а они довольно дорогие. Они могут быть в целом сопоставимы со стоимостью самого электросамоката либо моноколеса», — объяснила Эрдман. Если стандарт сделают обязательным и его требования распространят на уже купленные устройства, отдельно придется определить, кто и за чей счет станет оснащать их необходимым оборудованием, а также каким образом власти будут контролировать его наличие. Масштаб потенциальной проблемы достаточно велик. По данным, которые Эрдман приводила «Коммерсанту», в частном пользовании в России находится более миллиона незарегистрированных СИМ. Для сравнения, парк прокатных электросамокатов насчитывает около 500 тысяч устройств. С моноколесами все еще сложнее Отдельным вопросом остается применение новых требований к моноколесам. ГОСТ предусматривает принудительное снижение скорости в определенных зонах, однако для такого транспорта неожиданное торможение может быть опаснее, чем для электросамоката. Эрдман подтвердила, что проблема связана с самой спецификой управления моноколесом. «С точки зрения распознавания этих зон ограничения скорости, зон запрета движения их торможение гораздо более критично, чем, например, торможение электросамоката», — отметила она. Дополнительные сложности могут возникнуть, если для частных СИМ введут обязательную регистрацию. По словам Эрдман, пока нет закона или реестровой модели, которая обязывала бы владельцев регистрировать свои устройства. Поэтому сейчас такие номера на частных СИМ не применяются. Для моноколеса остается и чисто техническая проблема: непонятно, куда устанавливать стандартную номерную табличку так, чтобы ее можно было нормально считывать.

Фото: РИА «Новости»