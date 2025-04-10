Сегодня 15:36 От имбы до скуфа: кто такие альфа и как нам их понять Социолог Зеленчук рассказала, как общаться с ребенком поколения альфа 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Общество

Дети

Интернет

Искусственный интеллект

Молодежный

Технологии

Мемы

Дети альфа, появившиеся после 2010 года, выросли с искусственным интеллектом и гаджетом в руках. Они разговаривают на сленге и не представляют жизни без интернета и передовых технологий. Чем новое поколение отличается от других и как понять новую речь и мемы — в статье 360.ru.

С какого года рождения начинается поколение альфа Поколение альфа — это пока еще дети. Они начали рождаться с 2010 года. Теория поколений Теория поколений — концепция, которая помогает понять, как различные возрастные группы людей формируются под влиянием социальных, экономических и культурных факторов. Каждая из этих групп обладает своими уникальными чертами, зависящими от времени их становления и взросления, рассказала 360.ru психофизиолог и нейробиолог Виктория Долгих. Бумеры (1946–1964 годы рождения) У таких людей развито стремление к высокому уровню жизни за счет экономического бума после Великой Отечественной войны, подчеркнула 360.ru социолог Полина Зеленчук.

Их личностный рост происходил до появления цифровых технологий, поэтому они могут испытывать проблемы с гибкостью и адаптацией в современном мире. Полина Зеленчук

Долгих добавила, что бумеры известны своей трудовой этикой, стремлением к стабильности и консервативными взглядами на жизнь.

Фото: Lucas Allen/moodboard / www.globallookpress.com

Миллениалы (1981–1996 годы) Следом за бумерами идут миллениалы — поколение Y. Они выросли в эпоху бурного развития технологий и интернета, что сделало их более открытыми к новшествам и изменениям, пояснила Долгих. «Миллениалы ценят опыт больше, чем материальные блага, часто ищут способы самовыражения и требуют социальной справедливости», — отметила нейробиолог. Миллениалы нацелены на позитивные изменения в мире, поэтому карьерных высот чаще не достигают, указала Зеленчук. «Их родители (бумеры) ориентированы на благополучие, а сами миллениалы к нему не стремятся. Это связано с тем, что бумеры не получали любви от родителей (ветеранов), но смогли дать ее своим детям», — объяснила социолог.

Фото: Freepik

Зумеры (1996–2010 годы) Зумеры практически родились с технологиями, открыты к развитию в финансовом и карьерном планах, более категоричны и менее гуманны по сравнению с предыдущим поколением, заявила Зеленчук. Также их называют поколением Z. «Это поколение стало первым, полностью выросшим в цифровую эпоху. Зумеры известны своей активной позицией по вопросам экологии и социальной справедливости, критическим отношением к традиционным институтам. Они быстро адаптируются к новым технологиям и часто используют социальные сети как основной канал общения», — отметила собеседница 360.ru.

Фото: Unsplash

Поколение альфа (с 2010 года) Дети поколения альфа растут в условиях, когда технологии и искусственный интеллект становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, подчеркнула Долгих. «Они, вероятно, будут более ориентированы на индивидуальность и инновации, чем предыдущие поколения», — объяснила нейробиолог. Кто такие альфа: основные черты и особенности По словам Зеленчук, поколение альфа — это другие люди. «Они будут сочетать в себе гуманность и карьерные стремления, так как их развитие нацелено на быстрый рост, учитывая огромный доступ к инструментам развития личности в быстром темпе по сравнению с предыдущими поколениями», — подчеркнула социолог. Такие дети предпочитают обучение через игры и активное участие, что сказывается как на учебном процессе, так и на повседневной жизни.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Tatiana Chekryz / www.globallookpress.com

Как говорить с детьми поколения альфа Важно быть искренним и использовать технологии, чтобы общаться с детьми нового поколения на одном языке, отметила Зеленчук.

Нужно создавать пространство для учебы, поощрять вопросы и вовлекать в различную деятельность. Не стоит говорить о прошлом и навязывать старые способы воспитания — куда важнее помогать ребенку раскрывать свой потенциал с ранних лет. Тогда он будет благодарен в будущем. Полина Зеленчук Социолог

Ее поддержала нейробиолог Долгих. По мнению специалиста, для эффективного общения с детьми поколения альфа важно учитывать их уникальные потребности и предпочтения. «Они привыкли мгновенно получать информацию и могут быть более критичными к традиционным методам обучения. Используйте интерактивные и визуальные материалы, чтобы удержать внимание детей, и старайтесь вовлекать их в процесс обсуждения. Это поможет развивать критическое мышление», — рассказала эксперт. Кроме того, важно быть открытыми к их идеям и мнениям, ведь они могут предложить свежий взгляд на привычные вещи.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Какие мемы и сленг используют альфа Вместе с новыми людьми мир наполнили современные интернет-тренды, такие как обновленный молодежный сленг и мемы. Эти явления, рожденные в цифровой среде, быстро захватывают внимание детей поколения альфа благодаря соцсетям и видеоплатформам. Skibidi Toilet Skibidi Toilet — это серия видеороликов, где героями выступают унитазы с головами и люди с камерами, магнитофонами и телевизорами вместо голов. По сюжету между ними идет напряженная борьба. Действие происходит под микс треков Give It to Me и Dom Dom Yes Yes, которые завирусились в соцсетях. Эти ролики настолько популярны, что их посмотрели десятки миллионов пользователей.

I wanna be your sigma Еще один мем, который популярен у детей поколения альфа, — пародии на I wanna be your sigma. Ролики завирусились в октябре 2023 года. Сначала пользователь с ником Gen Alpha спел кавер на эту песню. Тиктокеры высмеяли его, однако чуть позже подхватили тренд и начали записывать на вариант трека от Gen Alpha свои пародии.

Персонажи Roblox В конце 2023 года у подростков стали популярными мемы из ТикТока с персонажами Roblox.

Интересно Roblox — это экосистема для тысяч игр, которые находятся в одном приложении. Ее героями стали персонажи, напоминающие человечков из лего-конструктора. Roblox — это экосистема для тысяч игр, которые находятся в одном приложении. Ее героями стали персонажи, напоминающие человечков из лего-конструктора.

Топ-10 слов молодежного сленга — 2025 Ауф — выражение одобрения или восторга. Например, «круто»;

Ботать — напряженно учить, зубрить;

Скуф — мужчина, который перестал за собой следить. Отсюда производное — соскуфиться и другие;

Сигма — крутой или необычный;

Чекать — проверять;

Анк — человек, который не разбирается в молодежной культуре и сленге, но старается ее понять, молодится;

Бимбо — красивая девушка, которая уделяет чересчур много внимания своей внешности;

Пруф — доказательство;

Альт, альтушка — человек, который выделяется яркой внешностью;

Лит — что-то очень крутое и зажигательное;

Имба — крутой, стильный.