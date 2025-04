От имбы до скуфа: кто такие альфа и как нам их понять

Какие мемы и сленг используют альфа

Вместе с новыми людьми мир наполнили современные интернет-тренды, такие как обновленный молодежный сленг и мемы. Эти явления, рожденные в цифровой среде, быстро захватывают внимание детей поколения альфа благодаря соцсетям и видеоплатформам.

Skibidi Toilet

Skibidi Toilet — это серия видеороликов, где героями выступают унитазы с головами и люди с камерами, магнитофонами и телевизорами вместо голов. По сюжету между ними идет напряженная борьба.

Действие происходит под микс треков Give It to Me и Dom Dom Yes Yes, которые завирусились в соцсетях. Эти ролики настолько популярны, что их посмотрели десятки миллионов пользователей.