От имбы до скуфа: кто такие альфа и как нам их понять
Социолог Зеленчук рассказала, как общаться с ребенком поколения альфа
Дети альфа, появившиеся после 2010 года, выросли с искусственным интеллектом и гаджетом в руках. Они разговаривают на сленге и не представляют жизни без интернета и передовых технологий. Чем новое поколение отличается от других и как понять новую речь и мемы — в статье 360.ru.
С какого года рождения начинается поколение альфа
Поколение альфа — это пока еще дети. Они начали рождаться с 2010 года.
Теория поколений
Теория поколений — концепция, которая помогает понять, как различные возрастные группы людей формируются под влиянием социальных, экономических и культурных факторов. Каждая из этих групп обладает своими уникальными чертами, зависящими от времени их становления и взросления, рассказала 360.ru психофизиолог и нейробиолог Виктория Долгих.
Бумеры (1946–1964 годы рождения)
У таких людей развито стремление к высокому уровню жизни за счет экономического бума после Великой Отечественной войны, подчеркнула 360.ru социолог Полина Зеленчук.
Их личностный рост происходил до появления цифровых технологий, поэтому они могут испытывать проблемы с гибкостью и адаптацией в современном мире.
Полина Зеленчук
Долгих добавила, что бумеры известны своей трудовой этикой, стремлением к стабильности и консервативными взглядами на жизнь.
Миллениалы (1981–1996 годы)
Следом за бумерами идут миллениалы — поколение Y. Они выросли в эпоху бурного развития технологий и интернета, что сделало их более открытыми к новшествам и изменениям, пояснила Долгих.
«Миллениалы ценят опыт больше, чем материальные блага, часто ищут способы самовыражения и требуют социальной справедливости», — отметила нейробиолог.
Миллениалы нацелены на позитивные изменения в мире, поэтому карьерных высот чаще не достигают, указала Зеленчук.
«Их родители (бумеры) ориентированы на благополучие, а сами миллениалы к нему не стремятся. Это связано с тем, что бумеры не получали любви от родителей (ветеранов), но смогли дать ее своим детям», — объяснила социолог.
Зумеры (1996–2010 годы)
Зумеры практически родились с технологиями, открыты к развитию в финансовом и карьерном планах, более категоричны и менее гуманны по сравнению с предыдущим поколением, заявила Зеленчук.
Также их называют поколением Z.
«Это поколение стало первым, полностью выросшим в цифровую эпоху. Зумеры известны своей активной позицией по вопросам экологии и социальной справедливости, критическим отношением к традиционным институтам. Они быстро адаптируются к новым технологиям и часто используют социальные сети как основной канал общения», — отметила собеседница 360.ru.
Поколение альфа (с 2010 года)
Дети поколения альфа растут в условиях, когда технологии и искусственный интеллект становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, подчеркнула Долгих.
«Они, вероятно, будут более ориентированы на индивидуальность и инновации, чем предыдущие поколения», — объяснила нейробиолог.
Кто такие альфа: основные черты и особенности
По словам Зеленчук, поколение альфа — это другие люди.
«Они будут сочетать в себе гуманность и карьерные стремления, так как их развитие нацелено на быстрый рост, учитывая огромный доступ к инструментам развития личности в быстром темпе по сравнению с предыдущими поколениями», — подчеркнула социолог.
Такие дети предпочитают обучение через игры и активное участие, что сказывается как на учебном процессе, так и на повседневной жизни.
Как говорить с детьми поколения альфа
Важно быть искренним и использовать технологии, чтобы общаться с детьми нового поколения на одном языке, отметила Зеленчук.
Нужно создавать пространство для учебы, поощрять вопросы и вовлекать в различную деятельность. Не стоит говорить о прошлом и навязывать старые способы воспитания — куда важнее помогать ребенку раскрывать свой потенциал с ранних лет. Тогда он будет благодарен в будущем.
Полина Зеленчук
Социолог
Ее поддержала нейробиолог Долгих. По мнению специалиста, для эффективного общения с детьми поколения альфа важно учитывать их уникальные потребности и предпочтения.
«Они привыкли мгновенно получать информацию и могут быть более критичными к традиционным методам обучения. Используйте интерактивные и визуальные материалы, чтобы удержать внимание детей, и старайтесь вовлекать их в процесс обсуждения. Это поможет развивать критическое мышление», — рассказала эксперт.
Кроме того, важно быть открытыми к их идеям и мнениям, ведь они могут предложить свежий взгляд на привычные вещи.
Какие мемы и сленг используют альфа
Вместе с новыми людьми мир наполнили современные интернет-тренды, такие как обновленный молодежный сленг и мемы. Эти явления, рожденные в цифровой среде, быстро захватывают внимание детей поколения альфа благодаря соцсетям и видеоплатформам.
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet — это серия видеороликов, где героями выступают унитазы с головами и люди с камерами, магнитофонами и телевизорами вместо голов. По сюжету между ними идет напряженная борьба.
Действие происходит под микс треков Give It to Me и Dom Dom Yes Yes, которые завирусились в соцсетях. Эти ролики настолько популярны, что их посмотрели десятки миллионов пользователей.
I wanna be your sigma
Еще один мем, который популярен у детей поколения альфа, — пародии на I wanna be your sigma. Ролики завирусились в октябре 2023 года.
Сначала пользователь с ником Gen Alpha спел кавер на эту песню. Тиктокеры высмеяли его, однако чуть позже подхватили тренд и начали записывать на вариант трека от Gen Alpha свои пародии.
Персонажи Roblox
В конце 2023 года у подростков стали популярными мемы из ТикТока с персонажами Roblox.
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Топ-10 слов молодежного сленга — 2025
- Ауф — выражение одобрения или восторга. Например, «круто»;
- Ботать — напряженно учить, зубрить;
- Скуф— мужчина, который перестал за собой следить. Отсюда производное — соскуфиться и другие;
- Сигма — крутой или необычный;
- Чекать — проверять;
- Анк — человек, который не разбирается в молодежной культуре и сленге, но старается ее понять, молодится;
- Бимбо — красивая девушка, которая уделяет чересчур много внимания своей внешности;
- Пруф — доказательство;
- Альт, альтушка — человек, который выделяется яркой внешностью;
- Лит — что-то очень крутое и зажигательное;
- Имба — крутой, стильный.