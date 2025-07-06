Сегодня 01:42 Блистала на экране и плакала в тишине. Как Нонна Мордюкова стала символом сильной женщины 0 0 0 Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Она прожила столько жизней в кадре, что самой судьбе пришлось подстраиваться под ее характер. Прямая, резкая, настоящая — она воплотила в себе трагедию и силу всех женщин, которые пронесла через года. Сегодня 17 лет, как не стало народной артистки Нонны Мордюковой. Она покорила миллионы зрителей и вскружила голову многим мужчинам, но ушла из жизни в одиночестве. О том, какой была Нонна Мордюкова — в материале 360.ru.

«Как выучиться на Любовь Орлову?»

Будущую актрису после рождения назвали Ноябриной. Необычное имя для нее выбрали отец, работавший военным, и мать — председатель колхоза на Азовском побережье Краснодарского края. «Честные, рваные, худые коммунисты», — так характеризовала родителей Мордюкова в ранних интервью.

Она стала главной помощницей матери, у которой кроме нее было еще пятеро детей. Она успевала заниматься братьями и сестрами, а также помогала в колхозе, мечтая о карьере актрисы.

Фото: РИА «Новости»

После переезда в Ейск Мордюкова решила, что пора действовать и написала известному тогда актеру Николаю Мордвинову письмо с вопросом «Как выучиться на Любовь Орлову?». В ответ она получила совет закончить школу и переехать в Москву. До столицы она добралась только в 1945 году в товарном вагоне, сбежав из дома. Добравшись до ВГИКа девушка узнала, что перед приемной комиссией нужно что-то читать. Но вместо басен и стихов она устроила бенефис из казацких баек, часть из которых придумала на ходу. Комиссия настолько восхитилась выступлением Мордюковой, что ей тут же объявили о приеме.

Первый фильм Мордюковой закончился браком

Громогласную кубанскую студентку быстро заметил профессор ВГИКа Сергей Герасимов. Тогда он набирал себе из числа учеников актеров для фильма «Молодая гвардия». Мордюковой досталась роль Гали Громовой, за которую она получила Сталинскую премию.

На съемочной площадке она встретила Вячеслава Тихонова, с которым у нее начался роман, чуть было сразу не закончившийся. Молодой студент, узнав о беременности возлюбленной, возмутился и даже готовился порвать отношения.

Фото: РИА «Новости»

До рождения сына пара жила раздельно. Свадьбу сыграли, когда Владимиру исполнилось несколько месяцев. Молодоженам давали отдельную комнату в общежитии. Брак не задался. Муж и жена оказались очень разными по характеру. Тихий и скромный Тихонов не мог смириться с громким хохотом и ярким поведением жены.

Славка все время говорил: «Нонна, я тебя умоляю, не пой опять свои частушки». Он так называл все мои песни, даже русские романсы. Ему было за меня неудобно. В общем, мы не жили, а мучились. Нонна Мордюкова

Подавать на развод актрисе строго настрого запретила мать. Она считала, что это лучшая партия для ее старшей дочери: тихий, семейный человек. О том, что Мордюкова мучилась и не могла добиться от супруга даже немного внимания мать знала, но считала, что надо терпеть. «„Штирлиц“ меня не любил — не обнимет, не поцелует. Ни разу с днем рождения за все время не поздравил», — говорила актриса. Только после смерти матери Мордюкова развелась с Тихоновым.

Простая история несостоявшейся любви Нонны Мордюковой

Реплику Мордюковой «Хороший ты мужик, но не орел» в фильме «Простая история» многие называли определившей всю ее личную жизнь. Она мечтала о том, чтобы рядом с ней был мужчина, сильнее ее по характеру. И во время работы над картиной он появился.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Вместе с Мордюковой работал Василий Шукшин, только недавно переехавший из Сибири. «Ходил в кирзовых сапогах! Прямо излучал мужскую энергию! Я всегда подсчитывала дни, когда снова в экспедиции увидимся», — признавалась она.

Между ними быстро завязались отношения. Но актриса все еще была в браке с Тихоновым, который в один из дней приехал на съемочную площадку вместе с сыном. На этом роман закончился.

Я полетела б за ним хоть на край света, если бы не замужество: мы тогда были со Славкой расписаны, у нас мальчик в школу пошел. Нонна Мордюкова

Много лет спустя Мордюкова призналась, что Шукшин предлагал ей уйти от мужа. Но она не смогла ослушаться совета матери. После развода в жизни Мордюковой появилось множество мужчин: сценарист Борис Андроникашвили, актеры Юрий Каморный и Герий Коновалов. Ходили слухи о ее романах с Владиславом Дворжецким и Андреем Мироновым. Ни один из них не устроил Мордюкову. «Мужики попадались слабые, жили за мой счет», — так она отзывалась о своих партнерах.

Главные роли Нонны Мордюковой

Практически во всех фильмах актриса представала в роли сильной женщины со сложной судьбой. Громкий голос Мордюковой и выразительные черты лица вдохновляли сценаристов и режиссеров писать сценарии прямо под нее.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Достаточно вспомнить ее роли Клавдии Вавиловой в фильме «Комиссар», Дони в «Председателе» или Матрены Быстровой в «Трясине».

Но она была очень разноплановой актрисой и не стеснялась пусть и эпизодических, но комедийных ролей: купчихи в «Женитьбе Бальзаминова» или активистки ЖЭК в «Бриллиантовой руке».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Сценарий фильма «Родня» написали специально для Мордюковой. Но с режиссером Никитой Михалковым актриса не сошлась характерами. Она чуть не сорвала съемки, когда одну из сцен ей пришлось повторить несколько раз.

Михалков из благих побуждений начал подначивать Мордюкову, которая к тому времени уже сильно устала. Актриса признавалась, что сильно психанула и ушла с площадки, а когда режиссер к ней подбежал, не сдержалась и ударила его в грудь со всей силы.

Никита из аристократической семьи, но все-таки пуговички я ему иностранные вырвала с проклятущей французской рубашки. Нонна Мордюкова

По словам Мордюковой, прощение Михалков у нее тогда все же вымолил и картину досняли.

После съемок «Родни» актриса долго не появлялась в кино. Она не хотела признавать, что теперь ей больше подходят возрастные роли.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Бабок всяких в упор играть не хочу! Вот честное слово, не хочу! А возраст, он же придерживает — все равно надо бабку играть. Я избалована другими ролями — когда в меня влюбляются, ищут, преследуют, ловят», — говорила она. Последним фильмом актрисы стала «Мама» Дениса Евстигнеева, которая вышла в 1999 году. Больше она в художественных фильмах не снималась даже в эпизодах.

Как Мордюкова потеряла сына

Мордюкова признавалась, что не была образцовой матерью для сына. Она подчеркивала, что любила Владимира очень сильно, но никогда этого не показывала.

Мальчик тяжело пережил развод родителей, когда ему было 13 лет. Мордюкова настояла, чтобы сын стал актером и даже вместе с ним сыграла в фильме «Русское поле».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

По сюжету главный герой погибал, а мать его хоронила. Мордюкова умоляла режиссера не снимать сцену с открытым гробом, но Владимир настоял, чтобы все шло так, как прописано в сценарии.

Он так и не смог пробудить в себе актерский талант и это его сломало. Владимир увлекся алкоголем и наркотиками. Мордюкова водила его по врачам, умоляя спасти, но в 1990 году он умер от передозировки в возрасте 40 лет.

Я всю жизнь гнала его, чтобы он был сильным. И сгубила. Надо было его жалеть, а я все требовала. Нонна Мордюкова

Потеря сына стала для нее самой тяжелой раной, о которой она говорила с огромной болью даже спустя годы.

Последние годы жизни Нонны Мордюковой

«Я хочу жить, я жизнь люблю!» — это последние слова Нонны Мордюковой, снятые на камеру в ее скромной однокомнатной квартире в одном из спальных районов Москвы. Актрисе тогда было 75 лет и она делилась с собеседницей воспоминаниями о своей жизни. Эти кадры вошли в документальный фильм Ренаты Литвиновой «Нет смерти для меня».

Фото: РИА «Новости»

Тогда Мордюкова еще появлялась в качестве почетного гостя и члена жюри на кинофестивалях. Но после празднования 80-летнего юбилея стала затворницей. У Мордюковой обострились заболевания и к ней приехала сестра Наталья. «Она давно и тяжело болела, очень страдала, но до последнего своего мгновения продолжала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы она могла еще сыграть», — сказала она после смерти актрисы. Похоронили Мордюкову на Кунцевском кладбище рядом с сыном.