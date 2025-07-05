Сегодня 20:59 Ради России отказался от Голливуда. Патриотизм, жизнь и смерть Сергея Пускепалиса 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Сергея Пускепалиса не стало почти три года назад, однако ни близкие, ни коллеги не забыли о нем по сей день. Фильмы с участием артиста по-прежнему пользуются спросом, поклонники до сих не могут смириться с его безвременным уходом, а на Донбассе открыли посвященный актеру памятный знак. Вспоминаем, как сложилась жизнь знаменитости.

Детство, юность и карьера Сергея Пускепалиса Сергей родился в апреле 1966 года в Курске в семье литовца и болгарки. Отец долгое время работал геологом, поэтому семейство часто переезжало. Именно отец был для будущего артиста главным примером для подражания. По словам Пускепалиса, у родителя он учился жизненной стойкости и целеустремленности. «Для меня герой — мой отец. Он был мужественным, честным и смелым человеком, который шел к вершине самым трудным путем», — говорил актер в беседе с «Экспресс газетой». После Курска Сергей вместе с родителями несколько лет прожил на Чукотке, потом семья перебралась в Железноводск, а оттуда в 1980 году — в Саратов, где юноша и окончил школу.

Фото: РИА «Новости»

Изначально Сергей не думал о творческой карьере, а мечтал стать летчиком. Но в старших классах его интересы изменились. Пускепалис начал посещать театральный кружок и в итоге решил и дальше развиваться в этом направлении. После школы с легкостью поступил в Саратовское театральное училище, где попал на курс к народному артисту СССР Юрию Киселеву. Работа с педагогом столь высокого уровня еще больше вдохновила будущую звезду. После учебы Сергея призвали в армию: три года он прослужил в Военно-морском флоте в городе Североморск. А вернувшись домой, снова занялся творчеством, устроившись в труппу Саратовского театра юного зрителя, которому отдал последующие десять лет жизни. Параллельно Пускепалис получил еще одно образование — режиссерское. Он окончил профильный факультет ГИТИСа под руководством легендарного Петра Фоменко. Кино появилось в жизни Сергея только годы спустя. Его дебют на экране состоялся в картине Алексея Учителя «Прогулка», когда Пускепалису было уже 37 лет. Однако его таланты не остались незамеченными, и в дальнейшем у знаменитости не возникало проблем с недостатком предложений от кинематографистов.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Сергея Пускепалиса Помимо профессии и окружения, Саратовское театральное училище подарило Пускепалису первую большую любовью. В стенах учебного учреждения он встретил красавицу-артистку Эльвиру Данилину. Между ними вспыхнул бурный роман, и вскоре влюбленные сыграли свадьбу. Брак продлился недолго, но между экс-супругами сохранились цивилизованные отношения, и какое-то время они вместе работали в одном театре. Судьбоносным оказался второй брак артиста. Его избранницей стала женщина, далекая от мира искусства. По профессии Елена — геолог, как и отец Сергея. На этот раз Пускепалису удалось построить по-настоящему образцовую семью. Вместе с женой он прожил 30 счастливых лет. В этом союзе появился на свет единственный сын звезды, которого назвали Глебом. Сегодня, 5 июля, наследнику актера исполнилось 33 года. Он пошел по стопам любимого родителя и тоже освоил актерскую профессию.

Фото: РИА «Новости»

Не променял Родину на Голливуд Все последние годы жизни Сергей вместе с супругой и сыном провел в Железноводске, который запал ему в душу еще в детские годы. Он мечтал сделать все, чтобы город становился лучше и лучше, и прилагал к этому усилия. В 2019 году Пускепалис основал в Железноводске кинофестиваль «Герой и время», посвященный образу подлинного героя эпохи. Он привозил в город множество популярных артистов и надеялся, что культурное событие сможет привлечь внимание туристов к этому красивому месту, расположенному в Ставропольском крае. Помимо этого, Сергей продолжал регулярно ездить в Москву и Ярославль. В столице участвовал в съемках, а в Ярославле занимал пост художественного руководителя Театра драмы имени Волкова. К участию в зарубежных проектах, в отличие от многих коллег, Пускепалис не стремился, хотя и такие предложения поступали. Однако он любил Россию всей душой и не хотел делать ничего вразрез со своими убеждениями. В этом он признавался в интервью «Вечерней Москве».

После совместной работы с Джудом Лоу в фильме «Черное море» мне постоянно предлагают интересные роли на Западе, но я отказываюсь. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских. Сергей Пускепалис

Фото: РИА «Новости»

Как погиб Сергей Пускепалис Свой патриотический настрой артист демонстрировал не только на уровне выбора кинопроектов. Он был в числе первых российских артистов, которые стали посещать Донбасс. И именно по дороге туда 20 сентября 2022 года Пускепалис погиб. Артист вместе с водителем перегонял бронированный микроавтобус Ford Transit, предназначенный для военных Донбасса. Страшное ДТП произошло в Ярославской области на 201-м километре трассы М-8, сообщил ТАСС. Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Шансов выжить у Сергея не было. Смерть звезды стала настоящим потрясением для его близких, коллег и поклонников. Свой последний приют Пускепалис обрел в любимом Железноводске. Его похоронили рядом с могилами родителей. В 2023 году артисту посмертно присвоили премию ТЭФИ.