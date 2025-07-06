Его слушал Путин и цитировал Жириновский. Мрачные прогнозы Киссинджера, которые начали сбываться

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер пользовался феноменальным авторитетом в мировой политике. Он сумел сохранить влияние вплоть до преклонного возраста. Его прогнозы изучали в России и Китае, цитировали в Европарламенте и Белом доме. О чем предупреждал Киссинджер перед смертью и какие его прогнозы сбылись –в материале 360.ru.

Оракул, которого слушал весь мир Генри Киссинджер умер в 2023 году в возрасте 100 лет, но оставленные им прогнозы продолжают сбываться. Он делал предсказания не только в своих книгах, которых выпустил более 20, но и открыто — в ходе международных конференций, саммитов и форумов. Существуют и скрытые от общественности прогнозы. Кто-то называл Киссинджера «Доктором Зло», другие — великим человеком эпохи. Президент России Владимир Путин его уважал, называя «выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем». Ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский часто ссылался на слова Киссинджера в своих выступлениях.

Фото: РИА «Новости»

Лидер КНР Си Цзиньпин называл дипломата «всемирно известным стратегом и старым другом китайского народа», а бывший немецкий канцлер Олаф Шольц считал, что Киссинджер «наложил отпечаток на внешнюю политику США, как мало кто другой». Предсказания Киссинджера, основанные на секретной информации Белого дома и спецслужб, — это не гадание на кофейной гуще, а серьезная аналитика. Противостояние Китая и США

За год до смерти Киссинджер подвел итоги своей политической деятельности, опубликовав книгу «Лидерство: шесть уроков по мировой стратегии». В ней он предупреждал США о возможных ошибках.

Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые частично сами создали, и мы не имеем никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести. Генри Киссинджер

Дипломат считал, что вряд ли получится рассорить Москву и Пекин. Все, что может сделать Вашингтон, так это не поддаваться «эмоциям текущего момента» и не нагнетать напряженность. Киссинджер опасался, что США и Китай движутся к кризису из-за Тайваня.

Фото: Han Fang/Xinhua / www.globallookpress.com

Он осознавал потенциал и опасность китайско-американских отношений еще в 1970-х годах. Критиковал элиты в США, которые считали китайцев «отсталым государством», не замечая реформы, проводимые в этой стране, ее бурный экономических и технологический рост. Он предупреждал, что не стоит пытаться переделать Китай под стандарты Запада.

Китаю и США стоит устранить все недоразумения, мирно сосуществовать и избегать конфронтаций. История и практика постоянно показывают, что ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками. Генри Киссинджер

В Белом доме к его словам не прислушались, как показали события последних лет. Экс-президент США Джо Байден ввел технологические санкции, нынешний лидер Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю, случился очередной тайваньский кризис. И вот уже США планируют провести крупные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь сдержать и устрашить Китай. Что говорил Киссинджер об украинском конфликте

Обиженные украинцы внесли американского дипломата в базу данных «Миротворца»* с формулировкой «соучастник преступлений против Украины». Властям страны не понравился прогноз Киссинджера, сделанный им весной 2014 года, еще до воссоединения Крыма с Россией.

Слишком часто украинский вопрос преподносится как решающий: присоединится ли Украина к Востоку или к Западу. Но если Украина хочет выжить и процветать, она не должна быть форпостом одной из сторон против другой — она должна функционировать как мост между ними. Генри Киссинджер

По его словам, использование Украины как части глобального конфликта сведет на нет любую перспективу сотрудничества России и Запада. Он предлагал нейтралитет Украины по финской модели.

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

В 2022 году Киссинджер обрисовал три сценария завершения ситуации на Украине. Первый — победа России, которая получит 20% украинской территории и большую часть Донбасса. Второй — война Украины и Запада с Россией, которая перерастет в мировой конфликт. Третий — проигрыш России, усиление НАТО, изменение баланса сил на Западе в пользу сплоченной Европы. Он говорил, что после окончания конфликта на Украине лучше избежать «распада или доведения России до состояния обиженного бессилия». В противном случае есть вероятность возникновения новой напряженности. Израиль может исчезнуть Киссинджер в 2012 году усомнился в будущем существовании Израиля. Он считал Ближний Восток самой взрывоопасной зоной планеты и предупреждал, что еврейское государство может оказаться в эпицентре глобального кризиса. «Через 10 лет Израиля не будет», — процитировала дипломата комментатор New York Post Синди Адамс.

Спустя 11 лет началась война между Израилем и Палестиной. Последние события уже показали, что Израиль воюет «на семи фронтах». Сектор Газа, Западный берег Иордана, Ливан, Сирия, Ирак, Йемен и Иран. И пламя конфликта лишь разгорается.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.