От безысходности запели «Катюшу». Авиаколлапс в Москве и Петербурге

Воздушное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом 5 июля полностью парализовало. Из-за введенных Росавиацией ограничений задержали не менее 500 рейсов, из которых большая часть пришлась на Шереметьево. 360.ru показал обстановку в аэропортах.

Задержка рейсов 5 июля Начиная с полуночи, ограничения на вылет и прием рейсов ввели в аэропортах Саратова, Ульяновска, Ижевска, Иванове, Кирова и Ярославля. Работа Пулкова в Петербурге приостанавливалась несколько раз, 10 рейсов ушли на запасные аэродромы. Частично прекратились вылеты из московского аэропорта Шереметьево. К обеду большинство запретов сняли. Ограничения в одних аэропортах сорвали расписание в других. В Калининграде, по данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, задержались вылеты 10 рейсов в Санкт-Петербург, Москву и Казань. Сам Храброво работал в штатном режиме, но Пулково не мог принять самолеты.

Интересно В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по телефону: +7 916 555-23-57. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по телефону: +7 916 555-23-57.

В общей сложности в центральной России отменили и задержали как минимум 500 рейсов, подсчитала пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Из них в Шереметьеве около 200 рейсов, в Пулкове — 100, во Внукове — почти 50, в Сочи — порядка 30. Это так или иначе затронуло 75 тысяч пассажиров. На время воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой полностью парализовало. Ситуация в Шереметьеве Тяжелее всего пришлось пассажирам в Шереметьеве. К 10:20 столичные аэропорты работали штатно, но с корректировками в расписании — решения о переносе принимали авиакомпании. Спустя полчаса вновь парализовало Шереметьево.

«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы. Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов», — объявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Скопились большие очереди, в основном к стойке информации «Аэрофлота». Пассажирам начали раздавать воду и еду. Чтобы разлечься, люди хором запели «Катюшу».

Другая очередь образовалась на взлетно-посадочной полосе. Ассоциация туроператоров сообщила, что многие самолеты прилетели в одно и то же время. Для того, чтобы выпустить пассажиров, им пришлось ждать, когда освободится стоянка. Из-за этого туристы с Пхукета полтора часа не могли сойти на землю, а прилетевшие из Кургана через Тюмень солистки группы «Блестящие» пожаловались Telegram-каналу Baza, что провели в самолете три часа.

Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана. Ксения Новикова Солистка группы «Блестящие»

К полудню аэропорт заработал в полную силу. В течение двух часов из Шереметьева вылетели восемь рейсов, приземлились — 39. К 21:00 в аэропорту, по данным Росавиации, отменили 174 рейса на прилет и вылет, из них 80% — авиакомпании «Аэрофлот». За два часа задержали 47 рейсов. Администрация аэропорта вызвала 70 дополнительных сотрудников и 15 единиц техники, чтобы устранить последствия коллапса. Пассажиров с детьми пускали в комнату матери и ребенка на первом этаже терминала B. Куда обращаться при задержке рейсов Пассажиры задержанных рейсов имели право на питание. За тем, чтобы авиакомпании не расслаблялись, следили надзорные органы, а именно Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Северо-Западная транспортная прокуратура.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В аэропорту Храброво открылась мобильная приемная помощника Калининградского транспортного прокурора Зои Дзик, в Пулкове — Северо-Западной транспортной прокуратуры в лице помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Наталии Смирновой. В петербургском аэропорту также открыли стойку с агентами по гостеприимству. Люди в ярких жилетах консультировали пассажиров. Для тех, кто сильно спешил, продолжили курсировать поезда. АТОР сообщил, что днем оставалось небольшое количество билетов от пяти-семи тысяч рублей. «Аэрофлот» начал пересаживать клиентов на другие рейсы. Часть рейсов из Пулкова в Москву объединили для перевозки на широкофюзеляжных бортах, например, Boeing 777 авиакомпании «Россия». Тем, кому новое время вылета не подошло, предложили оформить возврат. При покупке на сайте, в мобильном приложении или контакт-центре авиакомпании можно сделать это напрямую, остальным нужно обратиться к агентам-продавцам.