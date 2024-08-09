Сегодня 17:37 Мем вышел из-под контроля. Кто такой скуф и как зародился мем Доктор меднаук Конев: чтобы не превратиться в скуфа, нужно хотя бы ходить пешком 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Интересное

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В Рунете уже некоторое время распространяются мемы о неких «скуфах». Это слово часто используют применительно ко внешности мужчин и в негативном ключе. Что не так со скуфами и как не стать одним из них — в материале 360.ru.

Кто такой скуф Скуфом называют мужчину, который перестал за собой следить. К примеру, он давно отказался от спорта, походов к парикмахеру и выглядит неопрятно. Одежда несовременна, как и интересы, а словарный запас крайне скудный. Откуда появился мем про скуфа Слово «скуф» и мемы о нем появились на анонимном русскоязычном форуме «Двач». В 2018 году модератор доски о политике Алексей Скуфьин вступил в спор с одним из активных пользователей. В желании поставить оппонента на место, Скуфьин записал видеообращение. Он призвал прекратить тайное подстрекательство и покинуть тред (цепочка сообщений, объединенных одной темой).

Фото: Скриншот видео с YouTube-канала «Алекс Дыня»

Скуфьин не боялся деанона, поэтому не стал скрывать внешность. Ролик быстро набрал популярность, после чего личные данные об Алексее слили в интернет. Мир узнал его семью, адрес, увидел фотографии. На них Алексей выглядел молодым и подтянутым, а на видео — человеком с лишним весом и неопрятным. Под одним из мемов написали «два года на „Дваче“» и для сравнения поместили скриншот из видео и личное фото Алексея. Впоследствии Скуфьин подвергся травле, после чего пропал из интернет-пространства. Но пользователи не успокоились: сократили фамилию Скуфьин и сделали ее именем нарицательным. В итоге скуфами начали называть похожих внешне на Алексея мужчин, разделявших его взгляды. Особенно активно это сленговое слово стали использовать в Сети в 2021 году.

Фото: Unsplash

Тогда комментаторы обсуждали, почему мужчины после 25 лет «превращаются в скуфов». Позднее придумали производные от «скуфа»: «соскуфиться» («превратиться в скуфа»), «скуфиня» («женщина-скуф»), а также «оскуфение» — процесс превращения человека в скуфа. Скуфов нашли даже среди известных людей. К ним отнесли блогера Юрия Хованского, стримера Илью Давыдова (Мэдисон), актеров Брендана Фрейзера и Леонардо ди Каприо. Позднее таких персонажей начали оправдывать, а люди в медиапространстве в шутку стали называть себя скуфами.

Как выглядит скуф Неопрятность Скуф любит выпить. Нередко в мемах речь идет о мужчине, сидящем перед компьютером с бутылкой алкоголя и закуской на столе. В большинстве случаев скуфы предпочитают пиво. Обычно скуфа изображают полысевшим и с лишним весом. Он ведет неактивный образ жизни.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Возраст Скуфы — чаще всего мужчины в возрасте с консервативными взглядами. Однако в последнее время молодые люди от 25 лет тоже попадают под это определение, если не следят за собой. Как не стать скуфом Правильно питаться Чтобы не стать скуфом, нужно правильно питаться, рассказал 360.ru доктор медицинских наук и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев. «После 60 лет необходимо сокращать калорийность съедаемого, потому что мы становимся старше, потребности в калориях меньше, а привычки остаются прежними», — пояснил эксперт.

Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON / Global Look Press

Минимизировать употребление алкоголя Все скуфы выпивают, поэтому отказ от алкоголя поставит человека на шаг дальше от этого превращения. О вреде спиртного не сказал только ленивый. Если не получается совсем отказаться от пива вечерком, можно хотя бы свести его употребление к минимуму — и лишь по праздникам. Быть физически активным Конев отметил, что здоровый образ жизни — это не только спорт, но и полноценный сон в темное время суток, когда вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы. Физическая активность обязательна для людей, которые не собираются превращаться в скуфов. «Можно хотя бы ходить пешком, не менее 10 тысяч шагов в день, а лучше больше», — предупредил доктор медицинских наук. Если просто гулять скучно, можно бегать. Помимо этого, новичкам в мире спорта рекомендуют начинать с пилатеса, аэробики, плавания на небольшие дистанции.

Фото: Franziska Kraufmann/dpa / Global Look Press

Заниматься саморазвитием и стилем Стилист и основатель сервиса Style Box Ольга Ким в разговоре с 360.ru посоветовала мужчинам с лишним весом не надевать обтягивающую одежду. «Фигуру будет корректировать одежда оversize. Например, футболка и джинсы свободного кроя», — уточнила эксперт. Чтобы не прослыть скуфом, лучше придерживаться определенного стиля в одежде. Мужчинам после 40 лет Ким рекомендовала выбирать классические костюмы, рубашки, брюки — свободные или прямого кроя. Будет неплохо смотреться футболка-поло. Наконец, нельзя забывать о саморазвитии: к примеру, можно освоить новое хобби. Что-то интересное в жизни, кроме режима «дом — работа — дом», поможет мозгу начать думать по-другому, будь это рыбалка или гольф. Необходимо больше читать, хотя бы по несколько страниц в день. Необязательно выбирать сразу научно-популярные книги — достаточно классических произведений или книг о том, что соответствует личным интересам. Литература поможет расширить кругозор и пополнить словарный запас.