Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?
Псилохог Валуева объяснила, почему подростки становятся альтушками
В Сети стали часто использовать популярное сленговое слово «альтушки». Им называют девушек с яркой и неформальной внешностью. Что это за персонажи, как выглядят, почему мем про них завирусился и при чем тут сайт госуслуг — в материале 360.ru.
Кто такие альтушки
Альтушки бывают двух видов — стрейт и альт.
На стрейт-стороне
Стрейт — это молодежь, которая поддерживает модные тренды. Она поет и танцует под современные хиты и хорошо ориентируется в поп-культуре.
Альтушки-стрейт — энергичные девушки, которые участвуют в актуальных флешмобах, одеваются ультрасовременно. Они придерживаются дорогой и комфортной, а самое главное, красивой жизни.
Обычно ролики про таких девушек можно встретить в популярных соцсетях. Это мейнстрим, который понятен большинству интернет-пользователей. Поэтому мемом стала другая часть субкультуры — альт.
На альт-стороне
Альтушки на стороне альт — девочки-подростки, которые не хотят соответствовать общепринятым стандартам внешности и поведения.
Для поколения миллениалов альтушки — это те, кого в начале нулевых считали неформалами. Именно про них появился популярный мем со скуфом.
Противостояние альт- и стрейт-альтушек выражается в непринятии и даже презрении альт-альтушками стрейт-движения.
Что повлияло на альт-субкультуру
Альт-субкультура вобрала в себя черты других молодежных течений. Вот некоторые из них.
Готы, эмо и панки
Альт очень похож по внешним признакам на субкультуры готов, эмо и панков. Они были популярны в России в конце 90-х годов и начале нулевых.
Приверженцы этих направлений одевались в темную одежду. Они были отстраненными от реальности, бунтовали и эпатировали.
Дед инсайды
Dead inside, или дед инсайд, с английского переводится как «мертвый внутри». Течение представляют одинокие подростки, которые чувствуют себя лишними среди сверстников.
Дед инсайды любят аниме «Токийский гуль». В сериале главному герою пересадили органы монстра, который питался человеческой плотью. По этой причине персонаж ощущает себя среди людей чужим.
Дрейнеры
Дрейнеры ощущают себя эмоционально опустошенными. Они подвержены депрессивным размышлениям, их стиль можно охарактеризовать как мрачный. Они любят стрижки каре и готические нотки в одежде. Интересный факт: дрейнеры обожают энергетики, особенно марки Monster.
Слово произошло от английского drain, то есть опустошение. Название пошло от шведского музыкального объединения рэперов и певцов Drain Gang. Они играли меланхоличный хип-хоп и выходили на модные подиумы.
Винишко-тян
Уничижительный термин винишко-тян применяли в 2010 году к девочкам-подросткам с темным каре, очками, чокерами на шее и татуировками. Они увлекались литературой и гуманитарными науками.
Пользователи русскоязычного форума «Двач» насмехались над представительницами этого течения. Они говорили, что винишко-тян только претендуют на звание интеллектуалок, хотя на самом деле способны только пить дешевое вино, мечтать о Санкт-Петербурге и делать фото с книгами.
E-girls
Ближе всех к субкультуре альт находятся E-girls. Представительницы течения совмещают стили азиатской уличной моды и эмо. Движение зародилось в TikTok.
Девочки-подростки E-girls увлекаются аниме, слушают меланхоличные треки, много сидят в интернете и красятся очень ярко. Это касается цвета волос, макияжа и маникюра.
Откуда появился мем про альтушек с «Госуслуг»
В 2018 году по Сети разлетелось понятие скуф — так назвали неухоженных мужчин, которые отказались от спорта, походов к парикмахеру и предпочитают устаревшие фасоны одежды. Подробнее о рождении мема про скуфов можно прочитать по ссылке.
Мем про альтушек связан именно с этим сленговым словом. Примерно в 2022–2023 годах интернет-пользователи начали шутить: у каждого порядочного скуфа должна быть своя альтушка с «Госуслуг». Многие оценили юмор, так как нарочито неопрятные мужчины-скуфы резко контрастируют с яркими и неординарными девочками-альтушками.
Позднее шутка вышла из-под контроля: пользователи начали строить теорию, как скуф может «оформить» альтушку на сайте госуслуг. Например, ему якобы следует подать заявку, ознакомиться, может ли он «получить услугу», и условиями, чтобы девушку не забрали за прегрешения. Все бы ничего, только речь идет о «пользовании» живым человеком.
Как одеваются альтушки
Внешний облик альтушек выделяет их из толпы. Представительниц субкультуры можно узнать по:
- грубой обуви;
- мини-юбкам;
- гольфам и фантазийным колготам;
- черным волосам с яркими прядями, коротким челкам;
- яркому макияжу — густо накрашенным губам и глазам;
- необычным шапкам, например, с ушами, часто смешным;
- обилию массивных украшений;
- тату и пирсингу;
- объемным вещам;
- яркому маникюру, часто с экстрадлинными ногтями.
В образе одной альтушки необязательно должны присутствовать все перечисленные признаки — достаточно двух-трех. При этом они очень яркие и узнаваемы в толпе, резко контрастируют с другими, но похожи друг на друга. Их стиль можно описать как эксцентричный.
Психология альтушек
Психолог и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева в беседе с 360.ru отметила, что альтушки используют определенный сленг и участвуют в специфических интернет-трендах.
«Психологически они стремятся к индивидуальности и самовыражению, стараются следовать актуальным трендам, чтобы выделиться и чувствовать свою принадлежность к определенной группе», — пояснила она.
Альтушки, как и представители других субкультур, находятся в поиске идентичности и общности в интернете.
Почему подростки присоединяются к субкультурам?
Есть несколько причин, почему подростки становятся частью различных субкультур, в том числе альт. Во-первых, это поиск своей идентичности, пояснила Валуева.
«В этом возрасте люди активно ищут свою индивидуальность. Присоединение к какой-либо группе помогает им определить себя», — подчеркнула психолог.
Субкультуры помогают ее участникам найти единомышленников. По этой причине подростки охотно вступают в разные сообщества по интересам, в том числе становятся альтушками.
Третья причина, по которой подростки присоединяются к субкультурам, — это инновации и креативность. Молодежь часто стремится к экспериментам и различному проявлению себя. Это может стать новым трендом и мемом.
Анастасия Валуева
психолог
По словам специалиста, принадлежность к субкультуре может стать некой формой эскапизма, поводом уйти от реальности и повседневных проблем. Альт-субкультура дает возможность своим представительницам создать собственный уникальный мир.
«Подростки в субкультурах находят себя и подчеркивают свою идентичность, стараются выделиться из толпы. Они объединяются в группы, создавая, можно сказать, стаю», — добавила Валуева.
Подростки становятся не одинокими в своей уникальности, находят в сообществе поддержку и сочувствие.