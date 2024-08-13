Сегодня 21:23 Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»? Псилохог Валуева объяснила, почему подростки становятся альтушками 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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В Сети стали часто использовать популярное сленговое слово «альтушки». Им называют девушек с яркой и неформальной внешностью. Что это за персонажи, как выглядят, почему мем про них завирусился и при чем тут сайт госуслуг — в материале 360.ru.

Кто такие альтушки Альтушки бывают двух видов — стрейт и альт. На стрейт-стороне Стрейт — это молодежь, которая поддерживает модные тренды. Она поет и танцует под современные хиты и хорошо ориентируется в поп-культуре. Альтушки-стрейт — энергичные девушки, которые участвуют в актуальных флешмобах, одеваются ультрасовременно. Они придерживаются дорогой и комфортной, а самое главное, красивой жизни. Обычно ролики про таких девушек можно встретить в популярных соцсетях. Это мейнстрим, который понятен большинству интернет-пользователей. Поэтому мемом стала другая часть субкультуры — альт.

Фото: Unsplash

На альт-стороне Альтушки на стороне альт — девочки-подростки, которые не хотят соответствовать общепринятым стандартам внешности и поведения. Для поколения миллениалов альтушки — это те, кого в начале нулевых считали неформалами. Именно про них появился популярный мем со скуфом. Противостояние альт- и стрейт-альтушек выражается в непринятии и даже презрении альт-альтушками стрейт-движения.

Фото: Kozera / imageBROKER.com / Global Look Press

Что повлияло на альт-субкультуру Альт-субкультура вобрала в себя черты других молодежных течений. Вот некоторые из них.

Готы, эмо и панки Альт очень похож по внешним признакам на субкультуры готов, эмо и панков. Они были популярны в России в конце 90-х годов и начале нулевых. Приверженцы этих направлений одевались в темную одежду. Они были отстраненными от реальности, бунтовали и эпатировали. Дед инсайды Dead inside, или дед инсайд, с английского переводится как «мертвый внутри». Течение представляют одинокие подростки, которые чувствуют себя лишними среди сверстников. Дед инсайды любят аниме «Токийский гуль». В сериале главному герою пересадили органы монстра, который питался человеческой плотью. По этой причине персонаж ощущает себя среди людей чужим.

Фото: Karl F. Schöfmann / imageBROKER.com / Global Look Press

Дрейнеры Дрейнеры ощущают себя эмоционально опустошенными. Они подвержены депрессивным размышлениям, их стиль можно охарактеризовать как мрачный. Они любят стрижки каре и готические нотки в одежде. Интересный факт: дрейнеры обожают энергетики, особенно марки Monster. Слово произошло от английского drain, то есть опустошение. Название пошло от шведского музыкального объединения рэперов и певцов Drain Gang. Они играли меланхоличный хип-хоп и выходили на модные подиумы. Винишко-тян Уничижительный термин винишко-тян применяли в 2010 году к девочкам-подросткам с темным каре, очками, чокерами на шее и татуировками. Они увлекались литературой и гуманитарными науками. Пользователи русскоязычного форума «Двач» насмехались над представительницами этого течения. Они говорили, что винишко-тян только претендуют на звание интеллектуалок, хотя на самом деле способны только пить дешевое вино, мечтать о Санкт-Петербурге и делать фото с книгами.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press

E-girls Ближе всех к субкультуре альт находятся E-girls. Представительницы течения совмещают стили азиатской уличной моды и эмо. Движение зародилось в TikTok. Девочки-подростки E-girls увлекаются аниме, слушают меланхоличные треки, много сидят в интернете и красятся очень ярко. Это касается цвета волос, макияжа и маникюра. Откуда появился мем про альтушек с «Госуслуг» В 2018 году по Сети разлетелось понятие скуф — так назвали неухоженных мужчин, которые отказались от спорта, походов к парикмахеру и предпочитают устаревшие фасоны одежды. Подробнее о рождении мема про скуфов можно прочитать по ссылке. Мем про альтушек связан именно с этим сленговым словом. Примерно в 2022–2023 годах интернет-пользователи начали шутить: у каждого порядочного скуфа должна быть своя альтушка с «Госуслуг». Многие оценили юмор, так как нарочито неопрятные мужчины-скуфы резко контрастируют с яркими и неординарными девочками-альтушками.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Позднее шутка вышла из-под контроля: пользователи начали строить теорию, как скуф может «оформить» альтушку на сайте госуслуг. Например, ему якобы следует подать заявку, ознакомиться, может ли он «получить услугу», и условиями, чтобы девушку не забрали за прегрешения. Все бы ничего, только речь идет о «пользовании» живым человеком. Как одеваются альтушки Внешний облик альтушек выделяет их из толпы. Представительниц субкультуры можно узнать по: грубой обуви;

мини-юбкам;

гольфам и фантазийным колготам;

черным волосам с яркими прядями, коротким челкам;

яркому макияжу — густо накрашенным губам и глазам;

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

необычным шапкам, например, с ушами, часто смешным;

обилию массивных украшений;

тату и пирсингу;

объемным вещам;

яркому маникюру, часто с экстрадлинными ногтями. В образе одной альтушки необязательно должны присутствовать все перечисленные признаки — достаточно двух-трех. При этом они очень яркие и узнаваемы в толпе, резко контрастируют с другими, но похожи друг на друга. Их стиль можно описать как эксцентричный. Психология альтушек Психолог и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева в беседе с 360.ru отметила, что альтушки используют определенный сленг и участвуют в специфических интернет-трендах. «Психологически они стремятся к индивидуальности и самовыражению, стараются следовать актуальным трендам, чтобы выделиться и чувствовать свою принадлежность к определенной группе», — пояснила она. Альтушки, как и представители других субкультур, находятся в поиске идентичности и общности в интернете.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Почему подростки присоединяются к субкультурам? Есть несколько причин, почему подростки становятся частью различных субкультур, в том числе альт. Во-первых, это поиск своей идентичности, пояснила Валуева. «В этом возрасте люди активно ищут свою индивидуальность. Присоединение к какой-либо группе помогает им определить себя», — подчеркнула психолог. Субкультуры помогают ее участникам найти единомышленников. По этой причине подростки охотно вступают в разные сообщества по интересам, в том числе становятся альтушками.

Третья причина, по которой подростки присоединяются к субкультурам, — это инновации и креативность. Молодежь часто стремится к экспериментам и различному проявлению себя. Это может стать новым трендом и мемом. Анастасия Валуева психолог

По словам специалиста, принадлежность к субкультуре может стать некой формой эскапизма, поводом уйти от реальности и повседневных проблем. Альт-субкультура дает возможность своим представительницам создать собственный уникальный мир. «Подростки в субкультурах находят себя и подчеркивают свою идентичность, стараются выделиться из толпы. Они объединяются в группы, создавая, можно сказать, стаю», — добавила Валуева. Подростки становятся не одинокими в своей уникальности, находят в сообществе поддержку и сочувствие.