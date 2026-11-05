Акцию «Ночь в ДК» впервые провели в Подмосковье

В Московской области 3 и 4 ноября впервые прошла областная акция «Ночь в ДК», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В мытищинском Дворце культуры «Яуза» устроили вечеринку с виниловыми пластинками и сетом DJ Dima Vinill из музыкального дома RedVinill. В центре культурного развития «Гармония» Раменского округа программа продолжалась пять часов: прошли мастер-классы по городецкой росписи и изобразительному искусству, концерт классической музыки с челлендж-вечеринкой и выступления творческих коллективов.

К акции присоединились дома культуры из 56 округов региона. Концерты, вечеринки, квесты и творческие лаборатории посетили более 27 тыс. участников.

Во фрязинском ДК «Исток» концертную программу дополнили командным квестом «Все вместе» и кинопоказом. В дубненском Дворце культуры «Октябрь» Центр национальных культур пригласил посетителей в большой хоровод, а представители Талдомского филиала Московского губернского колледжа искусств провели «Игровые закрутихи» — программу народных игр и забав. Гости также попробовали блюда национальных кухонь народов России.

Для любителей интеллектуальных игр подготовили тематические и музыкальные квизы. В дмитровском Центральном дворце культуры «Созвездие» прошла игра «Искусство в вопросах», а в ДК «Видное» вопросы охватывали историю, географию, культуру, науку и спорт.

Многие ДК организовали камерные встречи с живым исполнением. В городском ДК «Мир» в Домодедове прошло музыкальное лото, а в реутовском Центре культуры и искусств театральная студия «Век» провела поэтический квартирник.

Дома культуры представили и вечернюю кинопрограмму: советскую классику и исторические картины. В Городском центре культуры и досуга Коломны показали комедию Григория Александрова «Цирк», в досуговом центре «Юность» Ленинского округа — «Александр Невский», а в центре досуга «Победа» в Зарайске — «Укротительницу тигров». На нескольких площадках в программу вошел фильм Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера «Минин и Пожарский» 1939 года.

Мастер-классы знакомили с приемами народного творчества. В Доме культуры Электрогорска под руководством Ольги Драгальчук поэтапно рисовали коня в технике мезенской росписи. Во Дворце культуры «Цементник» в Коломне делали тряпичную куклу «Птица-радость» — из лоскутков, без иглы и ножниц. В культурно-досуговом центре «ГАММА» в Черноголовке изготовление кукол стало частью вечерки «Узоры традиций»: здесь также собирали травяные букеты, пробовали чаи и слушали музыкантов, играющих на традиционных русских инструментах.