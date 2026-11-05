Подмосковный онколог Забихов назвал основные способы профилактики рака легких

С 2 по 8 ноября в России проходит Неделя профилактики рака легких. Одним из главных факторов развития этого заболевания остается курение. Опасность также представляют вредные условия труда и загрязнение воздуха, рассказал онколог Волоколамской больницы Ахмад Забихов.

Табачный дым содержит множество канцерогенных веществ, которые повреждают легочную ткань и могут способствовать развитию злокачественных опухолей. Особое внимание здоровью дыхательной системы следует уделять людям с длительным стажем курения, работникам предприятий с вредными условиями труда, в том числе контактирующим с асбестом, а также пациентам с хроническими заболеваниями легких.

Как пояснил Ахмад Забихов, на начальных этапах болезнь часто развивается без заметных симптомов. Кашель, одышка, боль в груди и кровохарканье могут появиться уже при распространенном процессе.

«Отказ от курения — это самый эффективный способ снизить риск. Кроме того, людям из групп риска рекомендуется проходить низкодозовую компьютерную томографию — современный метод скрининга, который позволяет обнаружить опухоль задолго до появления симптомов», — отметил специалист.

Он также напомнил о необходимости своевременно лечить хронические заболевания органов дыхания и проходить обследования в рамках диспансеризации. В частности, программа включает флюорографию органов грудной клетки.

Ранняя диагностика позволяет обнаружить заболевание до появления выраженных симптомов и своевременно начать лечение. Записаться на диспансеризацию жители Подмосковья могут через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» или по единому номеру 122.