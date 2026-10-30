Еще 372 тысячи случаев незаконной прокладки кабелей на ЛЭП пресекли в Подмосковье

В Московской области с начала года выявили 372 тысячи случаев самовольного размещения волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи. Об этом сообщили в энергокомпании.

Для оператора это риск получить счет за все время бездоговорного пользования и столкнуться с принудительным демонтажем. Договор с электросетевой компанией обеспечивает прозрачный тариф, законное место на опоре и защиту инвестиций. Наличие договора — требование ст. 6 Закона «О связи». При его заключении оператору дают Правила недискриминационного доступа (постановление № 2106): обязательство электросетевой компании предоставить доступ к инфраструктуре при технической возможности, равные условия и экономически обоснованные тарифы.

Сначала оператор направляет в энергокомпанию заявку на размещение сети и выдачу технических условий. Та рассчитывает резерв прочности опор и выдает ТУ или мотивированный отказ. На базе ТУ оператор разрабатывает рабочий проект и проект производства работ, передает их на проверку в энергокомпанию. После согласования бригады получают официальный допуск к работам на ЛЭП. После завершения монтажа запрашиваются две справки: о балансовой принадлежности инфраструктуры и о выполнении работ согласно ТУ. Завершается процесс подписанием договора временного размещения сети связи и доступа к энергообъектам.

Если кабель уже размещен без документов, сетевая компания выявит подвес и предложит заключить договор. При отказе — взыскивает в суде плату за бездоговорное пользование за весь прошлый период и добивается демонтажа линий.

Операторов связи призывают к своевременному оформлению правовых отношений.