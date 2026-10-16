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    Конкурс «Танцы — мечта длиною в жизнь» провели в Коломне

    Фото: Министерство социального развития Московской области

    В подмосковной Коломне 14 октября прошел областной хореографический конкурс «Танцы — мечта длиною в жизнь». Об этом сообщили организаторы проекта «Активное долголетие».

    В празднике приняли участие 20 коллективов — более 200 танцоров со всего Подмосковья. Особое место среди них занял раменский коллектив «Берегиня» под руководством Александры Скипиной.

    «Для наших танцоров выход на сцену — это не просто выступление, это возможность сказать миру: мы чувствуем ритм жизни, мы полны сил и вдохновения. Каждый раз, когда они встают в строй, я вижу не просто движения — я вижу историю, которую они рассказывают своим танцем. И в этот раз зрители нас услышали», — поделилась руководитель коллектива «Берегиня» Александра Скипина.

    Конкурс в очередной раз подтвердил, что проект «Активное долголетие» открывает для старшего поколения Подмосковья новые горизонты для творчества, общения и самореализации.

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