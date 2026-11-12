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    Развитие науки, медицины и торговли. Воробьев — об укреплении сотрудничества Московской и Гомельской областей

    Воробьев: Московская и Гомельская области расширят сотрудничество

    Подмосковье продолжает расширять партнерство с регионами Белоруссии. Одним из ключевых направлений стало взаимодействие с Гомельской областью: стороны развивают торговлю, запускают совместные производственные проекты, сотрудничают в медицине и образовании. Сотрудничество обсудили губернатор Андрей Воробьев и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко.

    «Сегодня мы еще раз поговорим о взаимодействии в сферах экономики, культурного обмена, образования. Все это — продолжение отношений лидеров двух стран: нашего президента Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который всегда нас радушно принимает, а повестка встреч с ним очень содержательная», — отметил глава региона.

    Торговля между регионами продолжает расти

    Экономическое сотрудничество Московской области и Белоруссии развивается в рамках программы, рассчитанной до 2028 года. Она охватывает девять направлений — от промышленности и торговли до науки и образования.

    За полгода товарооборот Подмосковья с Белоруссией увеличился более чем на 27%. Белорусские товары востребованы в Подмосковье. В регион привозят мясную, молочную и кондитерскую продукцию, бытовую и коммунальную технику, лифты, техническую соль для дорожного хозяйства и сельскохозяйственное оборудование.

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    В обратном направлении отправляют оборудование, продукцию химической промышленности и машиностроения, одежду, продовольствие и текстиль. Экспорт текстильной продукции за прошлый год вырос почти на четверть.

    По словам Ивана Крупко, Россия обеспечивает около 80% товарооборота Гомельской области. Объем торговли непосредственно с Московской областью в прошлом году достиг 1,2 миллиарда долларов, а в 2026 году продолжил увеличиваться.

    «У нас есть серьезные компетенции в строительстве, и мы готовы сотрудничать в этой сфере, в том числе в жилищных проектах. Уверен, точки соприкосновения найдутся и в животноводстве: опыт Московской области в этой отрасли, а также возможности в проектировании, строительстве и поставке оборудования могут быть полезны для совместной работы», — сказал он.

    Белорусские компании открывают производства в Подмосковье

    Заметную роль в партнерстве играют инвестиции белорусского бизнеса в экономику Московской области. Компании создают новые производственные площадки и расширяют уже работающие предприятия.

    Так, в Воскресенске завод «Белтелекабель» вышел на полную мощность. Сейчас он ежемесячно выпускает более 1,3 тысячи километров оптоволоконного кабеля, который используют операторы связи и РЖД.

    В Сергиевом Посаде компания «Серволюкс» развивает переработку мяса птицы. В прошлом году здесь заработал цех по выпуску наггетсов мощностью две тысячи тонн в месяц. Готовую продукцию поставляют как на российский рынок, так и на экспорт.

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Еще один масштабный проект связан с МАЗом. Во втором квартале 2027 года предприятие планирует приступить к созданию в Химках центра белорусской автомобильной, пассажирской и коммунальной техники. Он должен стать крупнейшим объектом такого профиля в Центральном федеральном округе.

    Предприятия двух стран выпускают совместную продукцию

    Помимо инвестиций, Московская область и Беларусь развивают промышленную кооперацию: предприятия обмениваются комплектующими и участвуют в совместных разработках.

    Летом Серпуховский и Могилевский лифтостроительные заводы подписали соглашение о сотрудничестве. Белорусская сторона будет поставлять лебедки, а подмосковная — дверные системы.

    В Ногинске производят топливные насосы для тракторов «Беларус», а в Коломне собирают двигатели для карьерных самосвалов БЕЛАЗ.

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Отдельное направление — рельсовый транспорт. Мытищинский завод «Метровагонмаш» сотрудничает с Минским метрополитеном уже 40 лет. В прошлом году предприятие передало белорусской стороне 20 вагонов, а в 2026 году планирует поставить еще 15.

    Кроме того, с апреля на трансграничном маршруте Смоленск — Орша курсируют электропоезда Демиховского машиностроительного завода из Орехово-Зуева.

    Совместные проекты в медицине и образовании

    Специалисты из Подмосковья и Гомельской области обмениваются опытом в здравоохранении, проводят совместные исследования и образовательные мероприятия.

    Сотрудники подмосковного НИКИ детства консультируют врачей Гомельской областной детской клинической больницы и взаимодействуют с Гомельским государственным медицинским университетом. Связи с гомельским вузом поддерживает и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

    Сотрудничество активно развивается и между учебными заведениями. Университеты Орехово-Зуева и Коломны взаимодействуют с Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины. Колледж «Московия» вместе с Гомельским машиностроительным колледжем готовит специалистов для МЧС и IT-отрасли, а также развивает инклюзивное профессиональное образование.

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    До конца года также планируется заключить соглашение между колледжем «Подмосковье» и Гомельским колледжем — филиалом Белорусского государственного университета транспорта.

    Научные организации двух стран тоже поддерживают тесные контакты. С Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне взаимодействуют 22 белорусских научных учреждения. В частности, они участвуют в работе над международным проектом NICA. Кроме того, вузы регионов заключили более 20 соглашений о сотрудничестве.

    Культурные и молодежные обмены

    Еще одна часть партнерства — совместные мероприятия в сфере культуры и патриотического воспитания.

    Представители Гомельской области приезжали в Подмосковье на форум «Патриот — это Я». Молодые жители двух регионов регулярно участвуют в творческих конкурсах и проектах, которые проводят в России и Белоруссии.

    Сейчас стороны обсуждают возможность организации гастролей Московского областного театра драмы и комедии в Гомеле.

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Иван Крупко также предложил подмосковной делегации посетить ежегодный экономический форум в Гомеле, который проходит в мае. По его словам, такие встречи позволяют познакомиться с возможностями предприятий, обсудить экспорт и перспективы создания совместных производств.

    Четыре побратимских соглашения и новые направления работы

    Московскую и Гомельскую области уже связывают четыре соглашения о побратимстве. Они заключены между Серпуховом и Гомелем, Котельниками и Рогачевским районом, Волоколамском и Чечерском, а также Пушкинским округом и Светлогорским районом.

    При этом Подмосковье последовательно расширяет партнерство и с другими белорусскими регионами.

    Как отметил Воробьев, взаимодействие охватывает экономику, культурный обмен и образование. Важная задача — не только развивать новые направления, но и продолжать уже начатые проекты, в том числе в сфере торговли и локализации производства.

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