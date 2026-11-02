Артисты из Воскресенска стали лауреатами музыкальных конкурсов

Воспитанники Воскресенской детской школы искусств завоевали престижные награды на крупных музыкальных конкурсах. Вокально-хоровой ансамбль «Мелодия детства» ДМШ № 2 стал лауреатом I степени на VII Национальной премии «Славься, Отечество!».

Премия приурочена к Году единства народов России. Экспертный совет вручил именные благодарности руководителям Ирине Евсеевой и Елене Ильиных, а также концертмейстеру Наталье Бушуевой. Коллектив приглашен в Москву на грант-кастинг телевизионной премии «Сцена.Ru», который состоится в конце ноября 2026 года.

Алиса Селиванова, вокалистка ДМШ № 2, стала лауреатом I степени Международного образовательного вокального конкурса «Современный вокалист», который прошел в Москве 30–31 октября. В ходе открытого голосования все члены жюри поставили Алисе высший балл, отметив высокий уровень мастерства. Преподаватель — Ирина Евсеева.

Ученица ДШИ № 5 Анна Кондакова стала лауреатом III степени XII Международного конкурса инструментального и вокального исполнительства «Камертон Competition». 31 октября состоялся гала-концерт и церемония награждения участников в Культурном центре на Арбате. Успех на конкурсе столь высокого уровня стал важным достижением для юной флейтистки и подтвердил высокий профессионализм ее педагога — заслуженного работника культуры Московской области Николая Князькова.