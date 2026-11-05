Спортсмены из Химок стали призерами турнира по тхэквондо

Воспитанники Федерации олимпийского тхэквондо из Химок завоевали шесть медалей на открытом кубке по тхэквондо ВТФ (Всемирная федерация тхэквондо). Соревнования прошли в Академии спорта «Динамо».

На татами вышли более 400 участников — юношей и девушек 2012–2020 годов рождения. В условиях высокой конкуренции воспитанники Федерации олимпийского тхэквондо из Химок доказали, что умеют держать удар и грамотно выстраивать тактику.

В своих категориях юные спортсмены поднялись на пьедестал сразу в нескольких цветах наград. Золото завоевали Марк Радько и Матвей Гусев. Серебряную награду принес команде Даниил Вересняк. Бронзовыми призерами стали Арсений Вересняк, Сафия Курамагомедова и Родион Никифоров.

За успехами ребят стоит не только их собственный труд, но и работа наставника Сергея Вересняка. Шесть наград на кубке — знак, что в Химках растет сильное поколение тхэквондистов, для которых спорт становится местом, где можно расти, преодолевать себя и добиваться настоящих побед.