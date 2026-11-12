Камеры выявили 292 случая незаконного сброса отходов в Подмосковье за неделю

В Подмосковье с помощью камер системы «Безопасный регион» выявляют водителей, которые оставляют строительные и крупногабаритные отходы возле контейнерных площадок. Видеонаблюдение работает круглосуточно: записи позволяют инспекторам устанавливать номера автомобилей, владельцы которых выбрасывают мусор в неположенных местах.

С 5 ноября камеры зафиксировали 292 таких нарушения. По итогам проверок вынесли 71 постановление об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 950 тысяч рублей.

Жителям напоминают, что отходы следует вывозить на площадки в том населенном пункте, где заключен договор на оказание соответствующей услуги. Контейнеры рассчитаны на объем мусора от местных жителей, поэтому использование площадок в других населенных пунктах может привести к их переполнению и появлению стихийных свалок.

За выброс отходов из автомобиля в неположенном месте гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.