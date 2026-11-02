Подмосковье представило опыт школьных лесничеств на всероссийском форуме

Подмосковье представило опыт школьных лесничеств на Всероссийской видеоконференции по экологическому образованию, которая прошла в Томске. Об этом сообщили в ГАУ МО «Мособллес».

Регион на форуме представили заместитель начальника отдела медиакоммуникаций и по работе со школьными лесничествами «Мособллеса» Владимир Захаров и руководитель школьного лесничества из Можайского муниципального округа Татьяна Самохвалова.

Участники обменялись лучшими практиками и обсудили направлени развития экологического образования в стране. Самохвалова рассказала историю преобразования школьного лесничества «Друзья леса» школы «Перспектива» в полноценную лесную лабораторию. Основой модели стало широкое использование природной территории — от первого знакомства всех учащихся с природными объектами через систематическую исследовательскую работу до углубленного изучения темы для тех, кто нашел себя в этой практике.

«Первый опыт на площадке «Парк памяти» доказал главное: просветительская активность в лесу работает. Парк стал объектом настоящей заботы. Жители стали бережнее к нему относиться, почувствовали свою причастность», — подчеркнула Татьяна Самохвалова.

Захаров отметил, что подмосковные школьные лесничества сегодня — это живая практика, а не формальность. По его словам, ребята через реальные дела приходят к осознанному отношению к лесу, а задача ведомства — поддерживать эти инициативы и масштабировать лучшие практики.