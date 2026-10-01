Портал «Решаем проблемы вместе» в Подмосковье обновили

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, аудитория портала ежегодно растет и за одиннадцать лет превысила 5,6 млн пользователей. «Мы продолжаем развивать сервис, чтобы он был удобным и понятным и для тех, кто давно им пользуется, и для новичков. Теперь категорию проблемы больше не придется искать в списках: ее можно выбрать прямо на интерактивной карте на главной странице. Также пользователям стал доступен быстрый просмотр статистики и классификатора по выбранной категории», — отметила она.

Главные изменения коснулись стартовой страницы. В разделе «Вопросы, решенные Вместе» результаты работы по заявкам жителей можно увидеть в формате «было» — «стало». Сервисы «Голосования» и «Народный бюджет» теперь открываются сразу, а не через отдельные разделы. Также появился фильтр по муниципалитетам: в правом верхнем углу можно выбрать свой округ, чтобы увидеть актуальные для него новости, опросы и сообщения жителей.

До конца года портал получит еще несколько обновлений. В их числе — «умная» система персональных уведомлений: пользователи смогут выбирать интересующие темы, например аварии на сетях горячего водоснабжения или стройки рядом с домом, и указывать удобные время и способ получения уведомлений — в MAX или Telegram, на электронную почту, в пуш-уведомлениях или в личном кабинете на портале.

Кроме того, сообщить о проблеме станет проще. Система научится автоматически считывать координаты и точный адрес с загруженной фотографии, поэтому заполнять адрес вручную не понадобится. Также планируется упростить работу с непрофильными обращениями: если тема сообщения не относится к регламенту портала, достаточно будет нажать кнопку «Отправить по 59-ФЗ» — система сама перенаправит сообщение в нужное ведомство как официальное обращение.

Новая версия портала уже работает в обычном режиме. Через опрос в разделе «Голосования» пользователи могут оставить отзыв о работе портала, а по кнопке «Обратная связь» внизу страницы — сообщить о проблемах в работе сервиса.