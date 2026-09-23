В Клину пройдет турнир по боксу в рамках проекта «Путь чемпиона»

В подмосковном Клину пройдет первый профессиональный турнир по боксу в рамках всероссийского социального проекта «Путь Чемпиона». Об этом сообщили в Фонде развития молодежных инициатив.

Для проведения турнира рассматривается дата в конце ноября-начале декабря 2026 года. Площадкой станет Ледовый дворец имени В. Харламова. Амбассадорами инициативы выступают чемпионы мира по боксу Александр Поветкин и Денис Лебедев.

Проект получил поддержку главы городского округа Клин Василия Власова. Его основная цель — создание карьерных треков для молодежи в регионах и удержание талантов в малых и средних городах.

Программа объединяет профессиональный спорт, высшее образование и отечественное производство. Она предполагает вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, квоты на обучение и гарантированное рабочее место. По итогам реализации клинский опыт направят в Агентство стратегических инициатив для тиражирования по всей стране.