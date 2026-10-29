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    Минэкологии Подмосковья: в регионе обитает краснокнижный паук

    В Московской области 29 октября отметили Всемирный день паука. Неофициальный экологический праздник призван напомнить о важности пауков в природе и помочь людям, особенно детям, преодолеть неприязнь к этим существам, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

    В регионе обитает множество видов пауков. Чаще всего в Подмосковье наблюдают сенокосцев и бокоходов, а также печально известных клещей, которые тоже относятся к паукообразным.

    В Красную книгу Московской области внесен единственный вид паукообразных — южнорусский тарантул. Этот теплолюбивый вид предпочитает лесостепные, степные и полупустынные зоны и не отмечался в Подмосковье несколько десятилетий. Однако начиная с 2020-х годов его наблюдали дважды, в городских округах Луховицы и Серебряные Пруды.

    В этих округах в целом сохранены условия, подходящие для обитания тарантула, поэтому его возвращение в Подмосковье вполне вероятно, особенно с учетом глобального потепления.

    Многие испытывают негативные эмоции по отношению к паукам, но паукообразные — такая же неотъемлемая часть экосистем, как и другие обитатели. Пауки регулируют численность насекомых и сами являются участниками пищевой цепочки.

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