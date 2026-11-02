Аварийные жилые дома снесли на улице Народного Ополчения в Красногорске

В Красногорске демонтировали четыре аварийных многоквартирных дома на улице Народного Ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Двухэтажные здания под номерами 23, 25, 28 и 29 построили в середине 1950-х годов. Их общая площадь составляла около 1,7 тысячи квадратных метров. Из-за сильного износа деревянных конструкций и внутренних коммуникаций дома признали непригодными для проживания.

Перед сносом из зданий расселили жильцов 32 квартир. Переселение провели в рамках муниципальной программы «Жилище», предусматривающей помощь гражданам, проживающим в ветхом и аварийном фонде. После этого дома включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Строения полностью разобрали, а образовавшийся мусор вывезли и утилизировали. Как будут использовать освободившиеся участки, решит администрация округа.

Всего в Красногорске выявили 398 объектов незавершенного строительства. Из них 244 уже снесли, достроили или привели в соответствие с законодательством. Это 61% от общего числа. Работу по приведению таких объектов в порядок продолжат.