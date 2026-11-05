Триптих Малевича из Русского музея представили на выставке в Звенигороде

В Подмосковье впервые представили триптих Казимира Малевича из Русского музея. Выставку «Медитация» открыли в Звенигородском манеже.

Всю экспозицию построили вокруг трех фигур. Посетителям показали черный квадрат, супрематические полотна и воссозданную по архивным материалам объемную модель — архитектон. Малевич хотел, чтобы ее установили на его могиле в Барвихе.

«Крест в понимании Казимира Малевича — это максимальная точка напряжения. Это то место, в котором нужно сметь отрешиться от этого мира, для того, чтобы открыть глаза для какой-то новой реальности», — объяснила старший научный сотрудник Звенигородского музея-заповедника.

Круг для художника символизировал постоянное движение, а квадрат — начало начал.

Для посетителей записали авторские аудиогиды, а интерактивная комната преобразовывала движения людей в вихрь геометрических фигур. Посетить выставку можно до 31 января.

Ранее психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал, что посещение музеев, театров и выставок поможет отвлечься от тяжелых мыслей и улучшить настроение.