Депутат Госдумы провел урок мужества для кадетов Солнечногорска

2 ноября депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил Радумльский кадетский корпус в Солнечногорске, где проверил результаты капитального ремонта в рамках мониторинга реализации Народной программы «Единой России». Совместно с председателем совета депутатов округа Мариной Веремеенко и директором учреждения Владимиром Красиным он ознакомился с состоянием учебных помещений, оборудованием лицея-интерната и благоустройством территории.

После модернизации образовательное учреждение принимает 410 воспитанников, из которых 215 — кадеты. В ходе работ строители заменили напольные покрытия, обновили стены, перекрытия и инженерные коммуникации. Кроме того, специалисты отремонтировали спортивный зал, оборудовали входные группы и комплексно благоустроили прилегающее пространство.

«Благодарю руководство корпуса, педагогов и самих кадетов за теплый прием. Результаты реализации Народной программы здесь видны в каждом кабинете», — отметил Денис Кравченко.

Помимо осмотра здания, в преддверии Дня народного единства депутат Государственной думы встретился с воспитанниками на уроке мужества. Во время беседы обсудили значение дисциплины, верности данному слову, личной ответственности и готовности поддерживать близких и свою страну. Учащиеся познакомили присутствующих с культурным разнообразием России, представив национальные костюмы разных народов и приготовленные заранее традиционные блюда.