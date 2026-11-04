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    Память жертв политических репрессий почтили в Красногорске

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Красногорск

    В Красногорске на Красной горке прошел митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий. Участники почтили погибших в годы «большого террора» красными гвоздиками, минутой молчания и звуком метронома.

    По данным администрации округа, страшные события затронули почти 250 человек, проживающих в Красногорске, чьи семьи подверглись репрессиям. «Врагом народа» мог стать каждый: партийный работник, священнослужитель, представитель научной интеллигенции. Обвинительный приговор подписывали в одночасье.

    «Это незаживающая открытая рана на теле нашей страны. Каждая семья может вспомнить печальную, жуткую историю, когда без обвинения, без объяснения каких-то нарушений, требований люди исчезали. В течение двух часов выносился приговор», — отметила начальник управления по социальным вопросам администрации г. о. Красногорск Татьяна Квасникова.

    С начала 1920-х и вплоть до середины 1950-х годов, по данным МВД, были осуждены более четырех миллионов человек. Из них почти 800 тысяч приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

    Митинг на Красной горке стал напоминанием о необходимости сохранения исторической памяти и недопустимости повторения трагических страниц прошлого.

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